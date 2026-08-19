Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Na ten moment warunki sprzyjają spacerom i spokojnemu wypoczynkowi, a na masztach nie powiewają żadne ostrzegawcze flagi. Woda w morzu ma taką samą temperaturę jak otaczające ją powietrze, co może zachęcić bardziej zahartowanych wczasowiczów do szybkiego zanurzenia się w falach. Oto szczegółowe zestawienie sytuacji na poszczególnych plażach według pomiarów z 19 sierpnia:

Kąpielisko Pogorzelica 2 – otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 18°C , a wody w Bałtyku również 18°C . Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 11 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

– (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi , a wody w Bałtyku również . Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 11 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Kąpielisko Pogorzelica Centrum – otwarte (brak czerwonej flagi). Termometry wskazują 18°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Prędkość wiatru to spokojne 2 m/s . Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli na podstawie badań z 11 sierpnia.

– (brak czerwonej flagi). Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Prędkość wiatru to spokojne . Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli na podstawie badań z 11 sierpnia. Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia – otwarte (brak czerwonej flagi). Warunki są stabilne: temperatura powietrza i wody wynosi po 18°C , a wiatr dmucha z prędkością 2 m/s . Czystość wody została potwierdzona w badaniu z 11 sierpnia.

– (brak czerwonej flagi). Warunki są stabilne: temperatura powietrza i wody wynosi po , a wiatr dmucha z prędkością . Czystość wody została potwierdzona w badaniu z 11 sierpnia. Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia – otwarte (brak czerwonej flagi). Podobnie jak na pozostałych odcinkach, odnotowano tu 18°C powietrza oraz 18°C wody przy wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s. Ostatnia ocena jakości wody z 11 sierpnia jest pozytywna.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi bałtyckich plaż – na monitorowanych kąpieliskach w Pogorzelicy nie odnotowano dziś obecności sinic. Woda jest czysta i bezpieczna pod tym względem, co wpisuje się w ogólny, bardzo dobry stan sanitarny otwartego Bałtyku w tym okresie. Choć w pasie nadmorskim zdarzają się sporadyczne, lokalne zamknięcia z powodów mikrobiologicznych w innych regionach, plaże gminy Rewal pozostają wolne od toksycznych zakwitów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Pogorzelicy są dość rześkie – temperatura powietrza na poziomie 18°C i chłodna woda o tej samej temperaturze mogą sprawić, że wielu wczasowiczów wybierze relaks na piasku zamiast długich kąpieli. Słaby, ranny wiatr (2 m/s) nie powinien jednak nikogo uśpić. Według ostrzeżeń IMGW, po południu na południowym Bałtyku wiatr ma gwałtownie przybrać na sile, osiągając w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta, a towarzyszyć mu mogą przelotne ulewy i burze. Złota zasada każdego plażowicza pozostaje niezmienna: zawsze uważnie obserwuj maszt ratowniczy. Jeśli pogoda nagle się pogorszy, a na plaży pojawi się czerwona flaga, bezwzględnie wyjdź z wody i stosuj się do poleceń ratowników, którzy czuwają nad Twoim bezpieczeństwem.

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