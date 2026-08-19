Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Po przejściu fali silnego wiatru, która jeszcze wczoraj zmuszała ratowników do wywieszania czerwonych flag ze względu na wysokie, niebezpieczne fale dochodzące do 70 cm oraz silne prądy wsteczne, dzisiaj sytuacja w Pobierowie uległa całkowitej zmianie. Nadmorska aura uspokoiła się, a wiatr zwolnił do zaledwie 2 m/s. Dzięki temu na wszystkich sześciu monitorowanych kąpieliskach w tej malowniczej miejscowości panują bezpieczne warunki i nie obowiązują żadne zakazy kąpieli. Woda we wszystkich punktach jest w pełni przydatna do rekreacji.

Oto szczegółowy wykaz plaż w Pobierowie, które dzisiaj czekają na turystów:

Kąpielisko Pobierowo 2 – temperatura powietrza: 18°C , temperatura wody: 18°C , wiatr: 2 m/s . Woda czysta i przydatna do kąpieli.

– temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: . Woda czysta i przydatna do kąpieli. Kąpielisko Pobierowo Centrum – temperatura powietrza: 18°C , temperatura wody: 18°C , wiatr: 2 m/s . Doskonałe, bezpieczne warunki na głównej plaży miejskiej.

– temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: . Doskonałe, bezpieczne warunki na głównej plaży miejskiej. Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia – temperatura powietrza: 18°C , temperatura wody: 18°C , wiatr: 2 m/s . Brak ostrzeżeń, flaga opuszczona (kąpiel dozwolona).

– temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: . Brak ostrzeżeń, flaga opuszczona (kąpiel dozwolona). Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 – temperatura powietrza: 18°C , temperatura wody: 18°C , wiatr: 2 m/s . Bezpieczne i w pełni otwarte.

– temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: . Bezpieczne i w pełni otwarte. Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – temperatura powietrza: 18°C , temperatura wody: 18°C , wiatr: 2 m/s . Warto pamiętać, że ta plaża szczyci się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi za najwyższe standardy.

– temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: . Warto pamiętać, że ta plaża szczyci się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi za najwyższe standardy. Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 – temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s. Idealne miejsce na bezpieczny wypoczynek.

Wszystkie powyższe dane opierają się na oficjalnych pomiarach z 19 sierpnia 2026 roku. Poprzednia ocena stanu wody została przeprowadzona 11 sierpnia i potwierdziła jej doskonałą jakość.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia kąpielisk z powodu zakwitu niebezpiecznych bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pobierowie nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z najnowszymi raportami sanitarnymi oraz doniesieniami z polskiego wybrzeża, woda w tym rejonie jest całkowicie wolna od zanieczyszczeń biologicznych. Choć w innych częściach Europy, na przykład w Niemczech, wysokie temperatury wywołały zakwity widoczne nawet z kosmosu, polskie plaże w województwie zachodniopomorskim pozostają bezpieczne i czyste. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Pobierowie sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, choć nie rozpieszcza upałami. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody w Bałtyku wynosi dziś przyjemne, równe 18°C. Przy bardzo słabym wietrze o sile zaledwie 2 m/s odczuwalny chłód jest minimalny, co zachęca do spacerów i umiarkowanego plażowania. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt ratowniczy i sprawdzić kolor wiszącej flagi. Sytuacja nad polskim morzem potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników to podstawa udanego urlopu.

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