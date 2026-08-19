Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

Wszystkie pięć monitorowanych plaż w Niechorzu jest dziś dostępnych dla wczasowiczów. Oznacza to, że na żadnym z kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, a woda została oceniona jako w pełni przydatna do rekreacji. Na plażach panują wyrównane, aczkolwiek orzeźwiające warunki – temperatura powietrza oraz wody wynosi równe 18°C. Przy niemal bezwietrznej aurze rano (wiatr zaledwie 2 m/s) morze jest spokojne.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych punktów pomiarowych:

Kąpielisko Niechorze Centrum (dane z 18 sierpnia): temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.

(dane z 18 sierpnia): temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli. Kąpielisko Niechorze 2 (dane z 19 sierpnia): temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.

(dane z 19 sierpnia): temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli. Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia (dane z 19 sierpnia): temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.

(dane z 19 sierpnia): temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli. Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia (dane z 19 sierpnia): temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.

(dane z 19 sierpnia): temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli. Niechorze plaża zachodnia 2 (dane z 19 sierpnia): temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów kluczowym pytaniem podczas planowania plażowania jest obecność uciążliwych glonów. Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym rejonie – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza, że stan sanitarny we wszystkich strefach kąpielowych jest bez zarzutu, a morze jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia kąpiących się.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć poranek przywitał plażowiczów spokojną aurą i lekkim wiatrem o prędkości 2 m/s, należy pamiętać o dynamicznie zmieniających się warunkach nad Bałtykiem. Według prognoz IMGW dla południowego Bałtyku, w ciągu dnia wiatr z kierunków południowo-zachodnich może przybrać na sile, osiągając w porywach nawet 6 do 7 stopni w skali Beauforta. Może to skutkować wzrostem falowania morza oraz pojawieniem się przelotnych opadów deszczu lub lokalnych burz.

Złota zasada każdego bezpiecznego plażowicza: warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników. Pamiętajmy, że czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – ignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Słuchajmy poleceń ratowników wodnych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo na kąpieliskach.

Jeśli w drugiej połowie dnia wiatr wzmoże się na tyle, że kąpiel nie będzie komfortowa, warto wybrać się na spacer i odwiedzić lokalne atrakcje. Niechorze słynie ze swojej zabytkowej latarni morskiej, która w 2026 roku świętuje swój wyjątkowy jubileusz 160-lecia istnienia. To świetna, bezpieczna alternatywa na spędzenie popołudnia na Wybrzeżu.

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