Sinice Niechorze. Czy w Niechorzu można się kąpać 19.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-19 11:35

W środę, 19 sierpnia, turyści wypoczywający w Niechorzu mają powody do zadowolenia, ponieważ wszystkie lokalne kąpieliska są otwarte i bezpieczne dla miłośników morskich kąpieli. Choć pogoda na Wybrzeżu przynosi dziś umiarkowane temperatury, a synoptycy ostrzegają przed wzmacniającym się wiatrem na południowym Bałtyku w drugiej połowie dnia, warunki przy samym brzegu są bardzo stabilne. Warto jednak na bieżąco monitorować sytuację, gdyż popołudniowe porywy wiatru mogą wpłynąć na stan morza.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad brzegiem morza. O otwartych kąpieliskach w Niechorzu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Niechorze. Czy w Niechorzu można się kąpać 19.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

Wszystkie pięć monitorowanych plaż w Niechorzu jest dziś dostępnych dla wczasowiczów. Oznacza to, że na żadnym z kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, a woda została oceniona jako w pełni przydatna do rekreacji. Na plażach panują wyrównane, aczkolwiek orzeźwiające warunki – temperatura powietrza oraz wody wynosi równe 18°C. Przy niemal bezwietrznej aurze rano (wiatr zaledwie 2 m/s) morze jest spokojne.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych punktów pomiarowych:

  • Kąpielisko Niechorze Centrum (dane z 18 sierpnia): temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko Niechorze 2 (dane z 19 sierpnia): temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia (dane z 19 sierpnia): temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia (dane z 19 sierpnia): temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.
  • Niechorze plaża zachodnia 2 (dane z 19 sierpnia): temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów kluczowym pytaniem podczas planowania plażowania jest obecność uciążliwych glonów. Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym rejonie – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza, że stan sanitarny we wszystkich strefach kąpielowych jest bez zarzutu, a morze jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia kąpiących się.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć poranek przywitał plażowiczów spokojną aurą i lekkim wiatrem o prędkości 2 m/s, należy pamiętać o dynamicznie zmieniających się warunkach nad Bałtykiem. Według prognoz IMGW dla południowego Bałtyku, w ciągu dnia wiatr z kierunków południowo-zachodnich może przybrać na sile, osiągając w porywach nawet 6 do 7 stopni w skali Beauforta. Może to skutkować wzrostem falowania morza oraz pojawieniem się przelotnych opadów deszczu lub lokalnych burz.

Złota zasada każdego bezpiecznego plażowicza: warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników. Pamiętajmy, że czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – ignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Słuchajmy poleceń ratowników wodnych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo na kąpieliskach.

Jeśli w drugiej połowie dnia wiatr wzmoże się na tyle, że kąpiel nie będzie komfortowa, warto wybrać się na spacer i odwiedzić lokalne atrakcje. Niechorze słynie ze swojej zabytkowej latarni morskiej, która w 2026 roku świętuje swój wyjątkowy jubileusz 160-lecia istnienia. To świetna, bezpieczna alternatywa na spędzenie popołudnia na Wybrzeżu.

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