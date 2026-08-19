Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Planujący dzisiejszy odpoczynek nad morzem mają powody do radości – wszystkie strzeżone plaże w gminie Rewal są otwarte i gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Warunki na kąpieliskach są stabilne, a woda zachęca do orzeźwiających kąpieli. Oto szczegółowe zestawienie sytuacji na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Rewal Centrum: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli . Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi stabilne 18°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje spokojne morze, idealne dla rodzin z dziećmi.

Woda jest w pełni . Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi stabilne . Słaby wiatr wiejący z prędkością gwarantuje spokojne morze, idealne dla rodzin z dziećmi. Kąpielisko Rewal 2: Warunki są tu identyczne jak w centrum. Czysta woda, brak zagrożeń, temperatura powietrza oraz wody to 18°C , a niemal bezwietrzna aura (wiatr 2 m/s ) sprzyja komfortowemu plażowaniu.

Warunki są tu identyczne jak w centrum. Czysta woda, brak zagrożeń, temperatura powietrza oraz wody to , a niemal bezwietrzna aura (wiatr ) sprzyja komfortowemu plażowaniu. Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: Bezpieczne i otwarte dla wszystkich chętnych. Temperatura wody oraz powietrza wynosi 18°C . Słaby wiatr o prędkości 2 m/s stwarza doskonałe warunki do relaksu przy samym brzegu.

Bezpieczne i otwarte dla wszystkich chętnych. Temperatura wody oraz powietrza wynosi . Słaby wiatr o prędkości stwarza doskonałe warunki do relaksu przy samym brzegu. Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: Tutaj również nie ma powodów do obaw. Oficjalne analizy potwierdzają przydatność wody do kąpieli, a termometry wskazują 18°C w wodzie oraz w powietrzu przy łagodnym wietrze osiągającym 2 m/s.

Wszystkie powyższe pomiary zostały zaktualizowane w dniu dzisiejszym. Choć poranek sprzyja bezpiecznemu wejściu do wody, warto pamiętać, że aura nad polskim morzem bywa kapryśna, a popołudniowe porywy wiatru mogą nieco zmącić ten spokój.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu glonów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Woda jest przejrzysta, wolna od toksycznych zakwitów i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Ratownicy oraz służby sanitarne stale monitorują stan Bałtyku w tym rejonie, dzięki czemu można bez przeszkód korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi umiarkowane, typowo bałtyckie warunki termiczne – temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w morzu osiąga dokładnie taką samą wartość (18°C). Słaby wiatr o prędkości 2 m/s rano zapewnia bardzo spokojną taflę wody. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: sytuacja na morzu potrafi zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi wywieszonej przez ratowników na stanowisku i bezwzględnie stosujmy się do ich poleceń. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu!

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