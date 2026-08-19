Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Warunki atmosferyczne i hydrologiczne uległy gwałtownej poprawie po przejściu frontu atmosferycznego nad Bałtykiem, co uspokoiło rozszalałe wcześniej fale. Dzisiaj nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a na masztach nie ma już czerwonych flag zakazu. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk w Łazach:

Łazy 223B : Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 2 m/s. Ostatnie badanie próbek wody przeprowadzone 12 sierpnia potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli.

: Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 2 m/s. Ostatnie badanie próbek wody przeprowadzone 12 sierpnia potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli. Łazy 224 : Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza i wody to identyczne 18°C, przy niemal bezwietrznej aurze (2 m/s). Oficjalna ocena sanitarna potwierdza wysoką jakość wody.

: Kąpielisko jest . Temperatura powietrza i wody to identyczne 18°C, przy niemal bezwietrznej aurze (2 m/s). Oficjalna ocena sanitarna potwierdza wysoką jakość wody. Łazy 225B: Kąpielisko jest otwarte. Tutaj również odnotowano 18°C w powietrzu oraz 18°C w wodzie, a wiatr osiąga zaledwie 2 m/s. Woda jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich osób, które obawiają się letnich zakwitów toksycznych bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne kontrole sanitarne próbek wody regularnie potwierdzają jej bezpieczeństwo biologiczne, co wyróżnia ten region na tle innych, okresowo zamykanych plaż w województwie zachodniopomorskim.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa, 19 sierpnia, przyniosła w Łazach stabilizację pogodową. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie 18°C. Przy bardzo spokojnym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 2 m/s, odczucie chłodu jest minimalne, choć w ciągu dnia mogą pojawić się przelotne chmury. Mimo doskonałych warunków, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do morza bezwzględnie sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – bezpieczeństwo zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

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