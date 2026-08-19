Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Pomimo mało upalnej aury, warunki bezpieczeństwa na plaży są dziś znakomite. Bałtycki niż przynosi chłodniejsze powietrze, jednak woda w morzu wciąż zachęca do aktywności tych, którzy lubią zahartować organizm.

Kąpielisko Grzybowo – woda jest przydatna do kąpieli (oficjalna ocena stanu wody z dnia 6 sierpnia 2026 r.). Na strażnicy ratowników nie powiewa czerwona flaga, co oznacza, że kąpiel jest w pełni dozwolona. Temperatura wody wynosi dziś rześkie 17°C i jest minimalnie wyższa od temperatury powietrza, która zatrzymała się na poziomie 16°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich, niebezpiecznych fal.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich wczasowiczów wypoczywających w tym rejonie. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, wolna od zakwitu i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Oficjalne raporty sanitarne potwierdzają przydatność wody do kąpieli, co pozwala na bezpieczne korzystanie z morskiego ustronia bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza środa przynosi nam typowo przejściową, pomorską aurę z temperaturą powietrza rzędu 16°C i wodą o temperaturze 17°C. Choć orzeźwiający wiatr o prędkości 3 m/s jest dziś łagodny, to dynamiczne zmiany pogody wywołane przez północne układy niżowe wymagają od nas stałej czujności. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujmy się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą to fundament udanego urlopu!

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