Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Warunki nad wodą są dziś niezwykle sprzyjające i stabilne. Co ciekawe, temperatura wody w morzu jest obecnie wyższa niż temperatura powietrza, co sprawia, że kąpiel w Bałtyku będzie wyjątkowo przyjemna. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1–3 m/s oznacza, że tafla wody jest niemal zupełnie płaska. To doskonałe warunki do wypoczynku oraz śledzenia zaciętej rywalizacji młodych żeglarzy startujących w ogólnopolskich finałach olimpijskich.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk w gminie Dziwnów na dzień 19 sierpnia:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – woda przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody to 19°C. Wiatr wieje z prędkością 1 m/s.

– woda przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody to 19°C. Wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Kąpielisko morskie Łukęcin „Spacerowa” – woda czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma aż 20°C. Prędkość wiatru wynosi 3 m/s.

– woda czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma aż 20°C. Prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów – woda w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza to 17°C, temperatura wody wynosi 19°C, wiatr 1 m/s.

– woda w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza to 17°C, temperatura wody wynosi 19°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – woda spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s.

– woda spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – doskonałe warunki do rekreacji. Temperatura powietrza to 17°C, woda w morzu ma 19°C, wiatr słaby – 1 m/s.

– doskonałe warunki do rekreacji. Temperatura powietrza to 17°C, woda w morzu ma 19°C, wiatr słaby – 1 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnówek – woda bezpieczna dla kąpiących się. Termometry wskazują 18°C w powietrzu i komfortowe 20°C w wodzie, przy łagodnym wietrze o prędkości 3 m/s.

Wszystkie plaże strzeżone funkcjonują dziś bez przeszkód, a brak czerwonych flag oznacza, że każdy może bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów przed wyjściem na plażę obawia się obecności uciążliwych glonów. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno badania laboratoryjne, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest w pełni czysta i bezpieczna dla zdrowia. Można bez obaw planować letnie kąpiele na każdym z tutejszych kąpielisk.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi odświeżające powietrze o temperaturze 17–18°C, ale morze nadrabia to wyjątkowo ciepłą wodą osiągającą 19–20°C. Przy tak spokojnym morzu i słabym wietrze (1–3 m/s) warunki do pływania są wręcz idealne. Pamiętajmy jednak, że kluczem do udanego urlopu jest bezpieczeństwo. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody sprawdź stan flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. Brak flagi lub biała flaga to zielone światło do zabawy, ale pojawienie się czerwonej barwy oznacza kategoryczny zakaz kąpieli.

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