Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Po niespokojnym wtorku, kiedy to sztormowa aura i niebezpieczne prądy wsteczne uniemożliwiły bezpieczną rekreację, środa przyniosła upragniony spokój. Zmiana kierunku i drastyczny spadek siły wiatru sprawiły, że nadmorskie plaże znów zapełniają się turystami. Wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s gwarantuje spokojną taflę wody, idealną do rodzinnego wypoczynku. Dodatkowo sprzyjająca aura pozwala na zaplanowanie udanego wieczoru – w Porcie Morskim w Mrzeżynie odbędzie się koncert muzyki szantowej oraz efektowny pokaz tańca z ogniem.

Na plażowiczów czekają dziś trzy oficjalnie monitorowane kąpieliska:

Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – w pełni otwarte. Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 20°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Przy spokojnym wietrze (1 m/s) panują wyśmienite warunki do kąpieli.

– w pełni otwarte. Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 20°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Przy spokojnym wietrze (1 m/s) panują wyśmienite warunki do kąpieli. Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 – zaprasza wszystkich amatorów morskich kąpieli. Podobnie jak na sąsiedniej plaży, odnotowano tu 20°C w cieniu, wodę o temperaturze 18°C oraz niemal bezwietrzną aurę (1 m/s).

– zaprasza wszystkich amatorów morskich kąpieli. Podobnie jak na sąsiedniej plaży, odnotowano tu 20°C w cieniu, wodę o temperaturze 18°C oraz niemal bezwietrzną aurę (1 m/s). Kąpielisko Mrzeżyno Zachód – położone po drugiej stronie ujścia Regi, również kusi świetnymi warunkami. Parametry są znakomite: powietrze ma 20°C, woda zachęca temperaturą 18°C, a wiatr to łagodne 1 m/s.

Ostatnie oficjalne oceny przydatności wody do kąpieli na wszystkich trzech stanowiskach pochodzą z 6 sierpnia 2026 r., co potwierdza ich czystość i pełne bezpieczeństwo pod kątem mikrobiologicznym.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących urlop w Mrzeżynie przygotowano bardzo dobre wiadomości. Na żadnym z lokalnych kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania jakości wody potwierdzają, że woda pod względem biologicznym jest czysta i w pełni bezpieczna. Służby sanitarne stale monitorują sytuację, jednak na ten moment nie ma najmniejszych powodów do obaw – można bez przeszkód korzystać z uroków letniego Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mrzeżynie przynosi stabilną, komfortową pogodę z temperaturą powietrza sięgającą 20°C i wodą o temperaturze 18°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura na plaży sprzyja wypoczynkowi. Mimo tak dobrych warunków, kluczową zasadą bezpieczeństwa pozostaje stałe kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo podczas urlopu zawsze powinno być na pierwszym miejscu!

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