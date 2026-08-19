Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Choć warunki wietrzne mogą wydawać się zachęcające do rekreacji, ratownicy podjęli decyzję o całkowitym zakazie kąpieli. Czerwona flaga powiewa na każdym z monitorowanych kąpielisk w Chłopach ze względu na śmiertelnie niebezpieczne prądy wsteczne. Oto szczegółowe dane z dzisiejszego raportu:

Chłopy 208B – Kąpielisko ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Przyczyna: prądy wsteczne . Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s.

– (czerwona flaga). Przyczyna: . Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s. Chłopy 214 – Kąpielisko ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Przyczyna: prądy wsteczne. Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s.

Wielu turystów zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że przy tak słabym wietrze (zaledwie 2 m/s) obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne, zwane też strugowymi, to niezwykle zdradliwe zjawisko, które najczęściej powstaje na skutek specyficznego ukształtowania dna Bałtyku, pełnego podwodnych rynien i rewek. Kiedy masy wody z fal uderzających o brzeg szukają ujścia, tworzą wąskie kanały powrotne o ogromnej sile. Prąd ten płynie z brzegu w stronę morza i potrafi porwać człowieka z prędkością przekraczającą 2 m/s. Oznacza to, że nawet bardzo dobry pływak nie ma szans płynąć pod taki prąd. Dzisiejsza aura w Chłopach charakteryzuje się dużym zachmurzeniem, a temperatura powietrza i wody wynosi równe 18°C.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Dla osób spędzających urlop w tej malowniczej miejscowości mamy jednak dobre wiadomości. Oficjalne raporty sanitarne potwierdzają, że w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic. Badania wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny wykazują, że woda w zachodniopomorskiej strefie przybrzeżnej jest całkowicie wolna od zakwitów. Na obu monitorowanych kąpieliskach, czyli Chłopy 208B oraz Chłopy 214, jakość wody nie budzi zastrzeżeń. Oznacza to, że jedynym powodem zakazu wchodzenia do morza są dziś wyłącznie kwestie bezpieczeństwa hydrodynamicznego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza środa, 19 sierpnia, przynosi nam chłodniejszą, typowo przejściową aurę. Nad Chłopami dominuje zachmurzenie, a termometry wskazują zaledwie 18°C zarówno w powietrzu, jak i w wodzie, czemu towarzyszy mżawka. Choć wiatr o prędkości 2 m/s może uśpić czujność, pamiętajmy o złotej zasadzie: czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do morza! Jeżeli mimo ostrzeżeń znajdziesz się w zasięgu prądu wstecznego, najważniejsze to zachować spokój i nie walczyć z żywiołem. Nie próbuj płynąć prosto do plaży – zamiast tego kieruj się równolegle do brzegu, aby wypłynąć ze strefy strugowej, a dopiero potem bezpiecznie skieruj się ku lądowi. Słuchaj poleceń ratowników, którzy dbają o Twoje bezpieczeństwo.

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