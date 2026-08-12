Nie tylko Gołębiewski w Pobierowie. Nad Bałtykiem powstała kolejna głośna inwestycja

W ostatnich latach nad polskim morzem pojawia się coraz więcej dużych i luksusowych obiektów noclegowych. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych obecnie jest hotel Gołębiewski w Pobierowie. Teraz uwagę turystów może przyciągać również inwestycja położona kilkadziesiąt kilometrów dalej – w Międzyzdrojach, a dokładnie The Sea Wellness Resort.

Gołębiewski Pobierowo ma konkurenta? W Międzyzdrojach powstaje perełka

Nie można jednak stawiać między tymi obiektami znaku równości. Kompleks w Pobierowie imponuje przede wszystkim gigantyczną skalą, natomiast The Sea Wellness Resort ma zupełnie inny charakter. Jest mniejszy i nastawiony na segment premium, a tym, co szczególnie wyróżnia go na tle innych obiektów, jest położenie.

Jak informuje portal Architektura.Muratorplus.pl, kompleks powstał przy samej plaży, na terenie dawnej wioski rybackiej. Od linii fal dzieli go mniej niż 50 metrów. Tuż obok znajdują się również wejścia na szlaki prowadzące przez Woliński Park Narodowy. Zdjęcia inwestycji znajdziecie poniżej.

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Apartamentowiec na plaży w Międzyzdrojach

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Apartamentowiec niemal na plaży w Międzyzdrojach

Tak bliskie sąsiedztwo Bałtyku jest największym atutem The Sea Wellness Resort, ale jednocześnie stało się źródłem kontrowersji. Już podczas realizacji inwestycji pojawiały się głosy krytyczne dotyczące zabudowy tej części wybrzeża. Portal Architektura.Muratorplus.pl przypomina, że inwestycję publicznie krytykował m.in. pisarz i reporter Filip Springer. Cała inwestycja jest jednak zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i posiada wymagane zgody, a pozwolenie na budowę wydał wojewoda zachodniopomorski.

153 apartamenty z widokiem na Bałtyk

Kompleks składa się z dwóch czterokondygnacyjnych budynków, w których znalazły się łącznie 153 apartamenty. Ich powierzchnia wynosi od 28 do 117 mkw. Co ciekawe, już pod koniec 2024 roku, czyli jeszcze podczas budowy, wszystkie 153 apartamenty miały swoich nabywców. Ceny sięgały od 30 do 50 tys. zł za mkw.

Basen infinity, SPA i sauny. To ma być wypoczynek z najwyższej półki

The Sea Wellness Resort nie jest pomyślany jako zwykły nadmorski hotel. Obiekt kieruje swoją ofertę przede wszystkim do osób szukających wypoczynku premium. Oprócz apartamentów przygotowano rozbudowane zaplecze rekreacyjne i wellness. W kompleksie znalazły się m.in. basen typu infinity, sauny, SPA oraz światłoterapia. Ważnym elementem ma być również gastronomia. Restauracja ma stawiać na dania inspirowane ideami comfort food oraz longevity.

Ile kosztuje nocleg w The Sea Wellness Resort? Tanio nie jest

Lokalizacja i standard mają swoją cenę. Weekendowy pobyt dwóch dorosłych osób w apartamencie o powierzchni 53 mkw. z widokiem na morze w listopadzie to koszt ok. 1500-2000 zł w zależności od wybranej oferty. Co ciekawe, weekendowe pobyty we wrześniu - czyli w miesiącu - otwarcia wyprzedały się błyskawicznie, mimo tego, że ich koszt oscylował w kwocie ok. 5 tys. zł.

Parking przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie zapełniony autami [ZDJĘCIA]