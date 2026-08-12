Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Darłowie dziś zamknięte

Na wszystkich ośmiu wyznaczonych kąpieliskach w Darłowie powiewają dzisiaj czerwone flagi. Mimo że lokalnie wiatr uspokoił się do zaledwie 3 m/s, morze wciąż pozostaje niezwykle wzburzone. Sytuacja ta jest klasycznym przykładem tzw. martwej fali – długiego, łagodnego falowania, które utrzymuje się na Bałtyku jeszcze długo po tym, jak ustał silny wiatr. Choć tafta wody przy brzegu może sprawiać złudne wrażenie bezpiecznej, w rzeczywistości niesie ze sobą potężne prądy wsteczne, które stanowią śmiertelne zagrożenie i potrafią błyskawicznie wciągnąć człowieka w głąb morza.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie zamkniętych kąpielisk w Darłowie i panujących na nich warunków:

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 11.08.2026).

flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 11.08.2026). Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 12.08.2026).

flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 12.08.2026). Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3: flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 11.08.2026).

flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 11.08.2026). Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 11.08.2026).

flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 11.08.2026). Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2: flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 11.08.2026).

flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 11.08.2026). Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3: flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 11.08.2026).

flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 11.08.2026). Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4: flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 11.08.2026).

flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 11.08.2026). Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: flaga czerwona (powód: wysokie fale). Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 16°C. Wiatr: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 11.08.2026).

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla wszystkich urlopowiczów – na żadnym z kąpielisk w Darłowie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury latem często sprzyjają namnażaniu się tych niebezpiecznych cyjanobakterii, badania laboratoryjne przeprowadzone przez inspekcję sanitarną w dniach 11 i 12 sierpnia jednoznacznie potwierdzają, że woda pod względem biologicznym jest w pełni czysta i przydatna do kąpieli. Przeszkodą w bezpiecznym pływaniu są dziś wyłącznie warunki fizyczne, czyli dynamiczne fale uderzające o brzegi Darłówka.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Darłowie przynosi umiarkowane warunki termiczne. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma 16°C. Delikatny wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s może stwarzać pozory bezpiecznej aury, jednak to właśnie taka spokojna pogoda po przejściu odległego frontu bywa najbardziej zdradliwa dla kąpiących się. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze respektuj kolory flag na kąpieliskach i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – ignorowanie go to bezpośrednie narażanie własnego życia.

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