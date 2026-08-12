Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 12.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-12 11:22

Środa, 12 sierpnia, przynosi znakomite warunki dla wszystkich miłośników nadmorskiego wypoczynku w Mrzeżynie. Po dniach zmiennej aury, dzisiejsza stabilna i słoneczna pogoda z temperaturą sięgającą 22°C stwarza doskonałą okazję do plażowania. Wszystkie lokalne kąpieliska są dziś w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie spragnionych słońca wczasowiczów.

Biała flaga na wieży ratowniczej w Mrzeżynie przy pustej plaży. O pogodzie nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 12.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

To wymarzony dzień na plażowanie w tym spokojnym i urokliwym kurorcie, położonym zaledwie kilkanaście kilometrów od zatłoczonego Kołobrzegu. Warunki do pływania są dzisiaj rewelacyjne, a Bałtyk zachwyca wyjątkowo spokojną taflą. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Mrzeżynie:

  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 22°C, a woda w morzu ma 19°C. Prawie bezwietrzna pogoda (wiatr o sile zaledwie 1 m/s) gwarantuje brak wysokich i niebezpiecznych fal.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: Oferuje identyczne, wyśmienite parametry do wypoczynku. Przy temperaturze powietrza 22°C i wody 19°C można komfortowo spędzać czas na piasku. Bardzo słaby wiatr (1 m/s) zapewnia pełen spokój.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: Ta plaża, wyróżniona na sezon 2026 prestiżowym, międzynarodowym certyfikatem Błękitnej Flagi, kusi najwyższymi standardami bezpieczeństwa i czystości. Dzisiejsze pomiary są tu równie dobre jak po wschodniej stronie ujścia Regi: temperatura powietrza to 22°C, wody 19°C, a wiatr wynosi zaledwie 1 m/s.

Ostatnia ocena czystości wody dla wszystkich trzech lokalizacji została przeprowadzona 6 sierpnia 2026 roku i wykazała, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badania sanepidu zaplanowano na 17 sierpnia, co daje plażowiczom gwarancję stałego monitoringu.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda we wszystkich trzech strefach jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna pod kątem biologicznym. Można bez przeszkód korzystać z uroków letnich kąpieli w Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem umiarkowanie ciepłej, stabilnej pogody. Temperatura powietrza na poziomie 22°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (1 m/s) sprawia, że odczuwalny komfort termiczny na plaży jest optymalny. Choć dzisiejsze pomiary z 12 sierpnia dają wyłącznie powody do radości, pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Brak flagi lub flaga biała oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast flaga czerwona to bezwzględny zakaz kąpieli. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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