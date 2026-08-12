Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach dziś zamknięte

Warunki na plażach w Dąbkach uległy pogorszeniu, co zmusiło ratowników do podjęcia zdecydowanych kroków w celu ochrony zdrowia i życia turystów. 12 sierpnia na każdym z monitorowanych obszarów obowiązuje **bezwzględny zakaz wchodzenia do wody**.

Powodem zamknięcia wszystkich kąpielisk są **fale przekraczające wysokość 70 cm oraz wyjątkowo silne, zdradliwe prądy wsteczne**. Choć prędkość wiatru wynosi obecnie umiarkowane 4 m/s, to rozkołysane morze wciąż stwarza śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważyłby się zanurzyć. Sytuacja ta dotyczy następujących miejsc:

**Dąbki Wschód – kąpielisko I** (czerwona flaga)

**Dąbki Wschód – kąpielisko II** (czerwona flaga)

**Dąbki Zachód – kąpielisko I** (czerwona flaga)

**Dąbki Zachód – kąpielisko II** (czerwona flaga)

Co istotne, zakaz ten nie ma związku ze stanem sanitarnym wody. Ostatnie oficjalne badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda w Dąbkach jest **czysta i przydatna do kąpieli**, a samo zamknięcie plaż podyktowane jest wyłącznie względami bezpieczeństwa fizycznego i dynamiką morskich fal.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się uciążliwych glonów – **na monitorowanych kąpieliskach w Dąbkach nie odnotowano zakwitu sinic**. Choć w niektórych rejonach Pomorza Zachodniego zgłaszano lokalne ostrzeżenia dotyczące zbiorników śródlądowych, to tutejsze nadmorskie plaże są całkowicie wolne od tego problemu. Czystość wody pod tym kątem pozostaje bez zarzutu, więc gdy tylko opadną wysokie fale, powrót do bezpiecznych kąpieli będzie w pełni możliwy.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki pogodowe w Dąbkach wymagają od wczasowiczów ciepłego ubioru. Temperatura powietrza wynosi dzisiaj zaledwie **18°C**, a woda w Bałtyku ma temperaturę **17°C**. Przy wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s, odczuwalny chłód może być dość znaczny. **Złota zasada plażowicza** na dziś brzmi: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz. Silne prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków w ułamku sekundy. Słuchajmy poleceń ratowników i spędźmy ten dzień bezpiecznie na brzegu, na przykład spacerując po malowniczej okolicy.

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