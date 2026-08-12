Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

To nie są dobre wiadomości dla turystów spędzających urlop nad Bałtykiem. Choć lokalny wiatr wieje dziś z prędkością zaledwie 4 m/s, to wzburzone morze po niedawnych zawirowaniach pogodowych i przejściu frontu atmosferycznego wciąż generuje fale przekraczające 70 cm wysokości z charakterystycznymi, pienistymi białymi grzywami. Z tego powodu na wszystkich 7 strzeżonych plażach w Mielnie wprowadzono czerwoną flagę oznaczającą bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

Oto lista zamkniętych dzisiaj kąpielisk wraz z panującymi na nich warunkami:

Mielno 216: flaga czerwona (fala powyżej 70 cm), temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s.

flaga czerwona (fala powyżej 70 cm), temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s. Mielno 218: flaga czerwona (fala powyżej 70 cm), temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s.

flaga czerwona (fala powyżej 70 cm), temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s. Mielno 219: flaga czerwona (fala powyżej 70 cm), temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s.

flaga czerwona (fala powyżej 70 cm), temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s. Mielno Floryda: flaga czerwona (fala powyżej 70 cm), temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s.

flaga czerwona (fala powyżej 70 cm), temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s. Mielno Krokus: flaga czerwona (fala powyżej 70 cm), temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s.

flaga czerwona (fala powyżej 70 cm), temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s. Mielno Morska: flaga czerwona (fala powyżej 70 cm), temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s.

flaga czerwona (fala powyżej 70 cm), temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s. Mielno Pionierów: flaga czerwona (fala powyżej 70 cm), temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, prędkość wiatru: 4 m/s.

Choć woda pod względem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli, to siła żywiołu i zdradliwe prądy wsteczne przy tak wysokiej fali uniemożliwiają bezpieczną rekreację. Ratownicy apelują o rozwagę i bezwzględne respektowanie zakazów.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących przyszłe kąpiele mamy jedną dobrą informację: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu, a ostatnie kontrole potwierdziły pełną przydatność wody do kąpieli. Oznacza to, że gdy tylko opadną wysokie fale, a ratownicy ściągną czerwone flagi, będzie można bez obaw wrócić do bezpiecznego pływania.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem dość chłodnej aury – zarówno temperatura powietrza, jak i wody w Bałtyku wynosi zaledwie 17°C. Choć wiatr osłabł do łagodnych 4 m/s, to rozkołysane morze wciąż stanowi poważne wyzwanie. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz kąpieli. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, przy tak wysokiej fali prądy przy dnie potrafią wciągnąć pod wodę najsilniejszego pływaka. Zawsze słuchaj poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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