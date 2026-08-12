Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska morskie w Świnoujściu są dziś otwarte, co potwierdzają najnowsze odczyty z 12 sierpnia. Na plażach panują bardzo stabilne i komfortowe warunki. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, dzięki czemu stan morza jest niezwykle spokojny, a fale nie stanowią zagrożenia dla kąpiących się. Temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma aż 20°C – co czyni ją cieplejszą od powietrza i idealną do orzeźwiających kąpieli. Dodatkowo od dziś w mieście startuje kultowy Markowy Festiwal, więc po plażowaniu na turystów i mieszkańców czeka bogata oferta kulturalna.

Oto szczegółowy przegląd otwartych kąpielisk w Świnoujściu:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: To flagowa, najszersza plaża w mieście, która po raz kolejny została wyróżniona prestiżową Błękitną Flagą. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 5 sierpnia), jej temperatura to 20°C, przy temperaturze powietrza 19°C i wietrze 2 m/s.

To flagowa, najszersza plaża w mieście, która po raz kolejny została wyróżniona prestiżową Błękitną Flagą. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 5 sierpnia), jej temperatura to 20°C, przy temperaturze powietrza 19°C i wietrze 2 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Położone w rejonie ulicy Bałtyckiej. Badania sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają świetną jakość wody (ocena z 23 lipca). Warunki na miejscu: woda 20°C, powietrze 19°C, wiatr 2 m/s.

Położone w rejonie ulicy Bałtyckiej. Badania sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają świetną jakość wody (ocena z 23 lipca). Warunki na miejscu: woda 20°C, powietrze 19°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Zlokalizowane przy al. Interferie. Woda jest w pełni bezpieczna (ocena z 23 lipca). Temperatura wody wynosi 20°C, powietrza 19°C, przy wietrze 2 m/s.

Zlokalizowane przy al. Interferie. Woda jest w pełni bezpieczna (ocena z 23 lipca). Temperatura wody wynosi 20°C, powietrza 19°C, przy wietrze 2 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Spokojniejsze kąpielisko po prawobrzeżnej stronie, również mogące poszczycić się certyfikatem Błękitnej Flagi. Jakość wody została pozytywnie oceniona (ocena z 30 lipca). Temperatura wody: 20°C, powietrza: 19°C, wiatr: 2 m/s.

Warto dodać, że dla wygody wypoczywających, na wejściach nr 12 i 15 przygotowano specjalne maty ułatwiające dostęp do wody dla osób z niepełnosprawnościami.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących dziś wejście do wody mamy znakomite wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest w pełni przejrzysta, wolna od toksycznych glonów i całkowicie bezpieczna dla zdrowia plażowiczów, co potwierdzają bieżące kontrole służb sanitarnych. Choć w innych częściach polskiego i niemieckiego wybrzeża Bałtyku lokalnie pojawiają się ostrzeżenia sanitarne, świnoujskie wody pozostają całkowicie czyste, pozwalając na beztroski letni relaks.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Świnoujściu to idealny kompromis między letnim słońcem a przyjemną rześkością. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C i temperaturze wody na poziomie 20°C warunki do pływania są bardzo dobre, zwłaszcza że niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 2 m/s) minimalizuje odczuwanie chłodu. Prawdziwą sensacją dnia będzie jednak wieczorne częściowe zaćmienie Słońca. Księżyc zasłoni aż 84 procent tarczy słonecznej, tworząc mistyczny półmrok nad morzem. Pierwsza faza zjawiska rozpocznie się o 19:13, maksimum nastąpi o 20:06, a spektakl zakończy się wraz z zachodem Słońca około 20:35. Najlepszym miejscem do obserwacji i pamiątkowych zdjęć będzie właśnie szeroka świnoujska plaża.

Podczas tego niezwykłego dnia pamiętajmy jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przed wejściem do wody zawsze kontrolujmy stan flagi na stanowisku ratowników. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Dbajmy o siebie nawzajem i bezwzględnie stosujmy się do wytycznych ratowników dbających o nasze bezpieczeństwo.

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