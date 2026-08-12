Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Choć dzisiejszy wiatr jest niemal nieodczuwalny, ratownicy na plażach w Łazach musieli podjąć radykalne kroki. Na wszystkich trzech strzeżonych kąpieliskach obowiązuje dziś absolutny zakaz wchodzenia do wody. Jest to klasyczny przykład zjawiska tzw. martwej fali. Mimo że lokalny wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s, do brzegu wciąż docierają wysokie i spienione fale, będące pokłosiem niedawnego uderzenia żywiołu na pełnym morzu.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż w Łazach:

Łazy 223B: Temperatura powietrza wynosi 18°C, a temperatura wody to 17°C. Zakaz kąpieli wprowadzono ze względu na fale pokryte białą pianą o wysokości dochodzącej do 1,25 metra . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli na podstawie ocen sanitarnych.

Temperatura powietrza wynosi 18°C, a temperatura wody to 17°C. Zakaz kąpieli wprowadzono ze względu na fale pokryte białą pianą o wysokości dochodzącej do . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli na podstawie ocen sanitarnych. Łazy 224: Ratownicy wywiesili tu czerwoną flagę z tego samego powodu – fale o wysokości ok. 1,25 metra uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Termometry wskazują 18°C w powietrzu i 17°C w wodzie, a badania potwierdzają przydatność wody do kąpieli.

Ratownicy wywiesili tu czerwoną flagę z tego samego powodu – fale o wysokości ok. uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Termometry wskazują 18°C w powietrzu i 17°C w wodzie, a badania potwierdzają przydatność wody do kąpieli. Łazy 225B: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk również pozostaje zamknięte. Fale sięgające 1,25 metra stanowią realne zagrożenie dla kąpiących się. Temperatura wody wynosi 17°C, a powietrza 18°C. Jakość wody pod kątem biologicznym jest bez zarzutu.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla osób obawiających się uciążliwych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda w całym rejonie spełnia wysokie standardy sanitarne, co potwierdzają oficjalne oceny Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jedyną barierą uniemożliwiającą dziś wejście do Bałtyku są wyłącznie wysokie fale, a nie stan biologiczny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łazach upływa pod znakiem umiarkowanie letniej aury. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Choć lekki wiatr o prędkości 3 m/s sprzyja spacerom i opalaniu, pamiętajmy o najważniejszej zasadzie nadmorskiego wypoczynku: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Nawet jeśli woda przy samym brzegu wydaje się spokojna, silne prądy wsteczne pod powierzchnią martwych fal mogą w ułamku sekundy porwać człowieka w głąb morza. Zawsze stosujmy się do poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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