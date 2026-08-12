Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Warunki do morskich kąpieli są dziś stabilne, a stan morza jest bardzo łagodny. Na wszystkich monitorowanych plażach w gminie woda spełnia najwyższe normy sanitarne i jest w pełni przydatna do kąpieli. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których możecie dziś bezpiecznie wejść do wody:

Kąpielisko „Centralna”: Warunki są bardzo stabilne. Temperatura powietrza wynosi 19°C , a woda ma niemal identyczną temperaturę, bo 18°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 3 m/s nie powoduje wysokich fal. Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpiel jest dozwolona.

Warunki są bardzo stabilne. Temperatura powietrza wynosi , a woda ma niemal identyczną temperaturę, bo . Słaby wiatr wiejący z prędkością nie powoduje wysokich fal. Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpiel jest dozwolona. Kąpielisko „Fregata”: Parametry są identyczne jak na pozostałych odcinkach plaży. Zarówno temperatura powietrza ( 19°C ), jak i wody ( 18°C ) sprzyjają orzeźwiającym kąpielom przy łagodnym wietrze o sile 3 m/s . Kąpielisko jest otwarte.

Parametry są identyczne jak na pozostałych odcinkach plaży. Zarówno temperatura powietrza ( ), jak i wody ( ) sprzyjają orzeźwiającym kąpielom przy łagodnym wietrze o sile . Kąpielisko jest otwarte. Kąpielisko „Muszla”: Tutaj również panuje spokojna aura. Przy temperaturze powietrza rzędu 19°C i wody sięgającej 18°C , przy bardzo słabym wietrze ( 3 m/s ), można bez przeszkód korzystać z morskich uciech.

Tutaj również panuje spokojna aura. Przy temperaturze powietrza rzędu i wody sięgającej , przy bardzo słabym wietrze ( ), można bez przeszkód korzystać z morskich uciech. Kąpielisko „Nadbrzeżna”: Ostatni z monitorowanych punktów także zaprasza plażowiczów. Wiatr o prędkości 3 m/s, woda o temperaturze 18°C i powietrze o temperaturze 19°C gwarantują bezpieczne i komfortowe wejście do Bałtyku.

Wszystkie powyższe dane pochodzą z oficjalnych pomiarów przeprowadzonych 12 sierpnia 2026 roku. Ostatnia pełna ocena jakości wody, potwierdzająca jej przydatność, miała miejsce 10 sierpnia, a kolejne badanie zaplanowano na 18 sierpnia.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest przejrzysta, wolna od toksycznych zakwitów i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Służby sanitarne stale monitorują sytuację, a oficjalne raporty potwierdzają brak jakichkolwiek zagrożeń biologicznych w tym rejonie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Ustroniu Morskim to typowe, rześkie polskie lato. Choć temperatura powietrza (19°C) i wody (18°C) nie przynosi upałów, to słaby wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s sprzyja wypoczynkowi na plaży i chroni przed przeszywającym chłodem. Pamiętajmy jednak, że morze zawsze wymaga respektu. Zaledwie dwa dni temu, 10 sierpnia, w Ustroniu Morskim doszło do niebezpiecznej sytuacji, kiedy to ojciec z dwojgiem dzieci wypłynął na SUP-ie kilometr w głąb morza bez kamizelek asekuracyjnych i konieczna była szybka interwencja policji oraz ratowników. Złota zasada bezpiecznego plażowania brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym, nigdy nie lekceważ poleceń ratowników i bezwzględnie dbaj o środki asekuracyjne, gdy schodzisz na głębszą wodę. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

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