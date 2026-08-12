Sinice Ustroniu Morskim. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 12.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-12 11:04

Słoneczny, choć rześki 12 sierpnia przynosi świetne wieści dla wszystkich wypoczywających w Ustroniu Morskim. Po niedawnym przejściu frontu atmosferycznego i napływie chłodniejszego powietrza polarnego morskiego, nadmorskie wody są dziś spokojne, a wszystkie lokalne kąpieliska stoją otworem dla wczasowiczów. To doskonały czas na bezpieczny relaks nad Bałtykiem, o ile będziemy pamiętać o podstawowych zasadach ostrożności.

Biała flaga na wieży ratowniczej przy pustej plaży. O bezpiecznych kąpielach w Ustroniu Morskim przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustroniu Morskim. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 12.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Warunki do morskich kąpieli są dziś stabilne, a stan morza jest bardzo łagodny. Na wszystkich monitorowanych plażach w gminie woda spełnia najwyższe normy sanitarne i jest w pełni przydatna do kąpieli. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których możecie dziś bezpiecznie wejść do wody:

  • Kąpielisko „Centralna”: Warunki są bardzo stabilne. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma niemal identyczną temperaturę, bo 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 3 m/s nie powoduje wysokich fal. Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpiel jest dozwolona.
  • Kąpielisko „Fregata”: Parametry są identyczne jak na pozostałych odcinkach plaży. Zarówno temperatura powietrza (19°C), jak i wody (18°C) sprzyjają orzeźwiającym kąpielom przy łagodnym wietrze o sile 3 m/s. Kąpielisko jest otwarte.
  • Kąpielisko „Muszla”: Tutaj również panuje spokojna aura. Przy temperaturze powietrza rzędu 19°C i wody sięgającej 18°C, przy bardzo słabym wietrze (3 m/s), można bez przeszkód korzystać z morskich uciech.
  • Kąpielisko „Nadbrzeżna”: Ostatni z monitorowanych punktów także zaprasza plażowiczów. Wiatr o prędkości 3 m/s, woda o temperaturze 18°C i powietrze o temperaturze 19°C gwarantują bezpieczne i komfortowe wejście do Bałtyku.

Wszystkie powyższe dane pochodzą z oficjalnych pomiarów przeprowadzonych 12 sierpnia 2026 roku. Ostatnia pełna ocena jakości wody, potwierdzająca jej przydatność, miała miejsce 10 sierpnia, a kolejne badanie zaplanowano na 18 sierpnia.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest przejrzysta, wolna od toksycznych zakwitów i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Służby sanitarne stale monitorują sytuację, a oficjalne raporty potwierdzają brak jakichkolwiek zagrożeń biologicznych w tym rejonie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Ustroniu Morskim to typowe, rześkie polskie lato. Choć temperatura powietrza (19°C) i wody (18°C) nie przynosi upałów, to słaby wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s sprzyja wypoczynkowi na plaży i chroni przed przeszywającym chłodem. Pamiętajmy jednak, że morze zawsze wymaga respektu. Zaledwie dwa dni temu, 10 sierpnia, w Ustroniu Morskim doszło do niebezpiecznej sytuacji, kiedy to ojciec z dwojgiem dzieci wypłynął na SUP-ie kilometr w głąb morza bez kamizelek asekuracyjnych i konieczna była szybka interwencja policji oraz ratowników. Złota zasada bezpiecznego plażowania brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym, nigdy nie lekceważ poleceń ratowników i bezwzględnie dbaj o środki asekuracyjne, gdy schodzisz na głębszą wodę. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

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