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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają
Warunki do morskich kąpieli są dziś stabilne, a stan morza jest bardzo łagodny. Na wszystkich monitorowanych plażach w gminie woda spełnia najwyższe normy sanitarne i jest w pełni przydatna do kąpieli. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których możecie dziś bezpiecznie wejść do wody:
- Kąpielisko „Centralna”: Warunki są bardzo stabilne. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma niemal identyczną temperaturę, bo 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 3 m/s nie powoduje wysokich fal. Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpiel jest dozwolona.
- Kąpielisko „Fregata”: Parametry są identyczne jak na pozostałych odcinkach plaży. Zarówno temperatura powietrza (19°C), jak i wody (18°C) sprzyjają orzeźwiającym kąpielom przy łagodnym wietrze o sile 3 m/s. Kąpielisko jest otwarte.
- Kąpielisko „Muszla”: Tutaj również panuje spokojna aura. Przy temperaturze powietrza rzędu 19°C i wody sięgającej 18°C, przy bardzo słabym wietrze (3 m/s), można bez przeszkód korzystać z morskich uciech.
- Kąpielisko „Nadbrzeżna”: Ostatni z monitorowanych punktów także zaprasza plażowiczów. Wiatr o prędkości 3 m/s, woda o temperaturze 18°C i powietrze o temperaturze 19°C gwarantują bezpieczne i komfortowe wejście do Bałtyku.
Wszystkie powyższe dane pochodzą z oficjalnych pomiarów przeprowadzonych 12 sierpnia 2026 roku. Ostatnia pełna ocena jakości wody, potwierdzająca jej przydatność, miała miejsce 10 sierpnia, a kolejne badanie zaplanowano na 18 sierpnia.
Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest przejrzysta, wolna od toksycznych zakwitów i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Służby sanitarne stale monitorują sytuację, a oficjalne raporty potwierdzają brak jakichkolwiek zagrożeń biologicznych w tym rejonie.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Ustroniu Morskim to typowe, rześkie polskie lato. Choć temperatura powietrza (19°C) i wody (18°C) nie przynosi upałów, to słaby wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s sprzyja wypoczynkowi na plaży i chroni przed przeszywającym chłodem. Pamiętajmy jednak, że morze zawsze wymaga respektu. Zaledwie dwa dni temu, 10 sierpnia, w Ustroniu Morskim doszło do niebezpiecznej sytuacji, kiedy to ojciec z dwojgiem dzieci wypłynął na SUP-ie kilometr w głąb morza bez kamizelek asekuracyjnych i konieczna była szybka interwencja policji oraz ratowników. Złota zasada bezpiecznego plażowania brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym, nigdy nie lekceważ poleceń ratowników i bezwzględnie dbaj o środki asekuracyjne, gdy schodzisz na głębszą wodę. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!