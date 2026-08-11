Od Bałtyku po Alpy za grosze i bez limitu. Ten sposób na tanie podróże jest prawdziwym hitem

Od biletu za 9 euro do stałej oferty

Deutschlandticket to ogólnokrajowy bilet na komunikację regionalną i miejską, który obecnie kosztuje 63 euro miesięcznie. Jego historia zaczęła się w 2022 roku, gdy rząd federalny uruchomił eksperymentalny bilet za 9 euro. Przez trzy miesiące Niemcy przeżyły transportowy boom – pociągi regionalne były pełne, a miliony osób odkryły, że podróżowanie koleją może być tanie i wygodne.

Po zakończeniu pilotażu w maju 2023 roku wprowadzono Deutschlandticket za 49 euro. Cena wzrosła później do 59, a następnie do obecnych 63 euro. Mimo podwyżek zainteresowanie pozostaje ogromne – z biletu korzysta około 14,5 mln pasażerów miesięcznie.

Co obejmuje Deutschlandticket?

Bilet działa na terenie całych Niemiec i pozwala podróżować:

Pociągami regionalnymi – RB, RE, S-Bahn (bez ICE/IC/EC).

Komunikacją miejską – autobusy, tramwaje, metro, kolej miejska.

Wybranymi połączeniami promowymi – m.in. w Hamburgu.

To jeden bilet, który pozwala przejechać tysiące kilometrów, przesiadać się bez limitu i zwiedzać zarówno metropolie, jak i małe miasteczka.

Połączenia z Polski – ważna zasada

Choć Deutschlandticket obowiązuje na terenie całych Niemiec, w przypadku połączeń transgranicznych z Polski trzeba pamiętać o jednej rzeczy:konieczne jest dokupienie biletu do pierwszej stacji po stronie niemieckiej. Dotyczy to m.in. relacji Szczecin – Löcknitz czy Kostrzyn – Kietz.

Wyjątek stanowi połączenie na wyspie Uznam między Świnoujściem i Cesarskimi Kurortami (Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin). Na tej trasie nie ma żadnych dodatkowych opłat – Deutschlandticket obowiązuje od pierwszej stacji po stronie polskiej (Świnoujście Centrum), a przejazd przez granicę jest w pełni objęty biletem.

Bilet nie tylko dla Niemców – hit wśród Polaków

Deutschlandticket może kupić każdy, również Polacy. To szczególnie popularna opcja wśród mieszkańców zachodniej Polski, ale korzystają z niego także osoby z innych regionów, które planują tanie podróże po Niemczech. Dla wielu to najtańszy sposób na częste wyjazdy do naszych zachodnich sąsiadów.

Co warto zobaczyć w Niemczech? Kilka szybkich przykładów

Niemcy mają świetnie rozwiniętą sieć regionalnych połączeń, dzięki czemu nawet dalsze trasy są realne do pokonania w jeden dzień. Przykłady:

Świnoujście – Cesarskie Kurorty (Uznam): kilkanaście minut jazdy, bez dodatkowych opłat, idealne na szybki wypad nad morze.

Szczecin – Hamburg: około 6 godzin pociągami regionalnymi.

Berlin – Lipsk: ok. 2 godziny.

Drezno – Norymberga: ok. 3,5 godziny.

Monachium – Jezioro Bodeńskie: ok. 3 godziny.

Za 63 euro można objechać cały kraj – od wybrzeża Morza Północnego i Bałtyckiego, przez Alpy, po historyczne miasta jak Kolonia, Frankfurt czy Stuttgart.

Jak kupić Deutschlandticket?

Bilet można kupić w wielu aplikacjach i systemach:

Deutsche Bahn (DB Navigator),

MoPla,

aplikacjach regionalnych przewoźników,

stronach lokalnych związków komunikacyjnych.

Bilet jest cyfrowy – wyświetla się w telefonie.

Podczas kontroli trzeba okazać dokument tożsamości, co i tak jest obowiązkowe przy podróżowaniu za granicę.

To abonament – ale łatwo z niego zrezygnować

Deutschlandticket działa jako subskrypcja, która odnawia się co miesiąc. Aby uniknąć kolejnego obciążenia, wystarczy zrezygnować do 10. dnia miesiąca. Rezygnacja jest natychmiastowa i nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.

Dlaczego warto?

Dla Polaków to jedna z najciekawszych opcji na tanie zwiedzanie dużego europejskiego kraju. Za 63 euro można przejechać setki kilometrów, odwiedzić dziesiątki miast i miasteczek, a przy okazji uniknąć kosztów paliwa, autostrad i parkingów. Deutschlandticket realnie zmienił sposób podróżowania – i wciąż zdobywa nowych użytkowników.

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