Nowa hala przylotów już stoi. Lotnisko w Goleniowie odpala „namiastkę terminala”, by nie zatrzymać ruchu lotniczego

Tymczasowa hala gotowa. „Musimy jeszcze 10 dni popracować”

Pawilon oznaczony literą D powstał tuż obok obecnego terminala. W poniedziałek przecięto symboliczną wstęgę, choć – jak przyznał prezes portu Maciej Dziadosz – obiekt wymaga jeszcze kilkunastu dni prac wykończeniowych.

Dziadosz podkreślił, że pawilon został zaprojektowany tak, by obsłużyć dwa samoloty jednocześnie, czyli nawet 378 pasażerów w ciągu godziny. – Wygląda na mały, to namiastka terminala, ale będzie w pełni funkcjonalny – zapewnił.

W budynku tylko 4 proc. powierzchni zajmują pomieszczenia niedostępne dla pasażerów. Reszta to przestrzeń operacyjna, podzielona na dwie strefy po 250 m kw. – Schengen i „No Schengen”.

Rozbudowa lotniska nabiera tempa. Nowe przetargi, nowe systemy, nowe możliwości

Przebudowa lotniska w Goleniowie to inwestycja rozpisana na kilka etapów. Już zakończono modernizację systemów utrzymania lotniska, a 6 sierpnia uruchomiono nowy system świetlnych pomocy nawigacyjnych. Dzięki temu w Goleniowie można lądować nawet przy bardzo słabej widoczności – w procedurach LVP kat. II.

– To otwarcie lotniska na nowych operatorów. Liczymy na ustanowienie tu bazy jednego z przewoźników – mówi Dziadosz.

Marszałek Olgierd Geblewicz poinformował o ogłoszeniu nowego przetargu na budowę docelowego terminala. Poprzedni unieważniono, bo oferty firm Doraco i Budimex przekraczały 200 mln zł. Teraz wykonawca będzie miał 18 miesięcy plus 3 miesiące na realizację.

– Wierzę, że z nowego terminala będziemy latali za dwa lata – powiedział marszałek.

Lotnisko napędza region. „1,8 mld zł rocznie dla gospodarki”

Podczas otwarcia padły też mocne liczby. Marcin Danił z Polskich Portów Lotniczych przypomniał, że port w Goleniowie generuje dla regionu ok. 1,8 mld zł rocznie.

– Do branży turystycznej lotnisko dorzuca 67 mln zł. 18 tysięcy pracowników ma pracę dzięki temu, że Szczecin i Pomorze Zachodnie mają okno na świat – mówił.

Wyburzenia w toku. Tymczasowa hala za 13,7 mln zł

Na lotnisku trwają już prace rozbiórkowe starej hali przylotów i zaplecza technicznego. Tymczasowy pawilon wykonała firma Doraco, a koszt jego budowy wraz z robotami wyburzeniowymi wyniósł 13,7 mln zł.

Docelowy terminal będzie gigantem. Ruch wzrośnie do 2 mln pasażerów

Nowy terminal pasażerski ma mieć 20 tys. m kw., czyli dwa razy więcej niż obecne budynki z lat 70. i 90. W planach są:

większe strefy przylotów i odlotów,

rozbudowane hale odpraw i kontroli bezpieczeństwa,

więcej stanowisk check-in i gate’ów,

nowoczesne przestrzenie handlowe i gastronomiczne.

Po zakończeniu inwestycji lotnisko ma obsługiwać 2 mln pasażerów rocznie.

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