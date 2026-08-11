Nowa hala przylotów już stoi. Lotnisko w Goleniowie odpala „namiastkę terminala”, by nie zatrzymać ruchu lotniczego

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-08-11 7:43

Na lotnisku w Goleniowie symbolicznie otwarto nowy pawilon, który przez najbliższe dwa lata będzie pełnił funkcję tymczasowej hali przylotów. Obiekt ma 750 m kw., został podzielony na strefę Schengen i „No Schengen”, a pierwszych pasażerów może obsłużyć już pod koniec sierpnia. To kolejny krok w gigantycznej przebudowie portu, która pochłonie ok. 200 mln zł.

Tymczasowa hala gotowa. „Musimy jeszcze 10 dni popracować”

Pawilon oznaczony literą D powstał tuż obok obecnego terminala. W poniedziałek przecięto symboliczną wstęgę, choć – jak przyznał prezes portu Maciej Dziadosz – obiekt wymaga jeszcze kilkunastu dni prac wykończeniowych.

Dziadosz podkreślił, że pawilon został zaprojektowany tak, by obsłużyć dwa samoloty jednocześnie, czyli nawet 378 pasażerów w ciągu godziny. – Wygląda na mały, to namiastka terminala, ale będzie w pełni funkcjonalny – zapewnił.

W budynku tylko 4 proc. powierzchni zajmują pomieszczenia niedostępne dla pasażerów. Reszta to przestrzeń operacyjna, podzielona na dwie strefy po 250 m kw. – Schengen i „No Schengen”.

Rozbudowa lotniska nabiera tempa. Nowe przetargi, nowe systemy, nowe możliwości

Przebudowa lotniska w Goleniowie to inwestycja rozpisana na kilka etapów. Już zakończono modernizację systemów utrzymania lotniska, a 6 sierpnia uruchomiono nowy system świetlnych pomocy nawigacyjnych. Dzięki temu w Goleniowie można lądować nawet przy bardzo słabej widoczności – w procedurach LVP kat. II.

– To otwarcie lotniska na nowych operatorów. Liczymy na ustanowienie tu bazy jednego z przewoźników – mówi Dziadosz.

Marszałek Olgierd Geblewicz poinformował o ogłoszeniu nowego przetargu na budowę docelowego terminala. Poprzedni unieważniono, bo oferty firm Doraco i Budimex przekraczały 200 mln zł. Teraz wykonawca będzie miał 18 miesięcy plus 3 miesiące na realizację.

– Wierzę, że z nowego terminala będziemy latali za dwa lata – powiedział marszałek.

Polecany artykuł:

Nagrał "latające pakunki" na lotnisku. Krótki film robi furorę w sieci

Lotnisko napędza region. „1,8 mld zł rocznie dla gospodarki”

Podczas otwarcia padły też mocne liczby. Marcin Danił z Polskich Portów Lotniczych przypomniał, że port w Goleniowie generuje dla regionu ok. 1,8 mld zł rocznie.

– Do branży turystycznej lotnisko dorzuca 67 mln zł. 18 tysięcy pracowników ma pracę dzięki temu, że Szczecin i Pomorze Zachodnie mają okno na świat – mówił.

Wyburzenia w toku. Tymczasowa hala za 13,7 mln zł

Na lotnisku trwają już prace rozbiórkowe starej hali przylotów i zaplecza technicznego. Tymczasowy pawilon wykonała firma Doraco, a koszt jego budowy wraz z robotami wyburzeniowymi wyniósł 13,7 mln zł.

Docelowy terminal będzie gigantem. Ruch wzrośnie do 2 mln pasażerów

Nowy terminal pasażerski ma mieć 20 tys. m kw., czyli dwa razy więcej niż obecne budynki z lat 70. i 90. W planach są:

  • większe strefy przylotów i odlotów,
  • rozbudowane hale odpraw i kontroli bezpieczeństwa,
  • więcej stanowisk check-in i gate’ów,
  • nowoczesne przestrzenie handlowe i gastronomiczne.

Po zakończeniu inwestycji lotnisko ma obsługiwać 2 mln pasażerów rocznie.

Grupa osób przecina wstęgę przed nową halą lotniska w Goleniowie. O otwarciu obiektu przeczytasz na SE Szczecin.
Galeria zdjęć 27
Quiz. Rozpoznasz lotnisko po kodzie?
Pytanie 1 z 10
Lotnisko oznaczone symbolem LUZ znajduje się
Kilka głównych lotnisk w Europie padło ofiarą cyberataku.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

INWESTYCJE ZACHODNIOPOMORSKIE
LOTNISKO GOLENIÓW
LOTNISKO
GOLENIÓW