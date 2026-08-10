Sąd zdecydował o losie nastolatków

Sprawa brutalnej napaści w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie) ma swój sądowy finał. Sąd Rejonowy w Goleniowie zadecydował o losie dwóch 16-letnich braci, którzy w miniony weekend zaatakowali 17-latka. Młodzi ludzie zostali tymczasowo odizolowani i umieszczeni w specjalnych placówkach. O szczegółach poinformowała policja.

- Sąd rejonowy w Goleniowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich postanowił o umieszczeniu jednego z nieletnich w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy, natomiast wobec drugiego zastosowano środek w postaci umieszczenia w okręgowym ośrodku wychowawczym również na okres trzech miesięcy

- mówi Radiu Eska Martyna Kowalska z policji w Goleniowie.

Tajemnicze motywy i stan ofiary

Co było powodem tak brutalnego ataku? Tego na razie się nie dowiemy. Zarówno policja, jak i sąd, nie ujawniają motywów, jakimi kierowali się napastnicy. Wiadomo natomiast, że stan ich 17-letniej ofiary jest stabilny. Chłopak, który doznał ran kłutych, przebywa na oddziale chirurgii w szczecińskim szpitalu „Zdroje”, a jego stan lekarze określają jako dobry.

Horror na ulicy Kolejowej

Do tych szokujących scen doszło w sobotnie południe na ulicy Kolejowej w Goleniowie. 17-latek został zaatakowany z użyciem niebezpiecznego narzędzia i dotkliwie pobity. Jego stan był na tyle ciężki, że na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do Szczecina.

- Do krwawej napaści doszło w sobotnie południe na ulicy Kolejowej w Goleniowie. Ranny chłopak z obrażeniami klatki piersiowej i pleców został błyskawicznie przejęty od zespołu ratownictwa medycznego i przetransportowany drogą lotniczą do placówki medycznej

- przekazała Polskiej Agencji Prasowej Justyna Sochacka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Po interwencji chirurgicznej stan rannego chłopaka znacznie się poprawił. Nieoficjalnie mówi się, że jeden z agresorów również wymagał pomocy medycznej z powodu obrażeń dłoni, których doznał w trakcie ataku.

Plaga agresji wśród młodzieży?

Niestety, wydarzenia z Goleniowa to nie jedyny przypadek skrajnej agresji wśród nastolatków w ostatnich dniach. Zaledwie dzień wcześniej, w piątek, podobny dramat rozegrał się w Kamiennej Górze. 16-latek zaatakował tam nożem 15-letniego chłopaka, który również został poważnie ranny.