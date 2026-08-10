Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Dla osób planujących poniedziałkowy relaks nad wodą mamy znakomite wiadomości. Warunki na kąpieliskach są wręcz wymarzone do bezpiecznej kąpieli i odpoczynku. Niezwykle słaby wiatr sprawia, że na Bałtyku nie uświadczymy dziś wysokich fal, co gwarantuje spokojną wodę. Oto szczegółowy stan bezpiecznych, strzeżonych plaż w Mrzeżynie na dzień 10 sierpnia:

Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 6 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi 21°C , a wody 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s , co oznacza brak uciążliwych fal. Kąpielisko jest otwarte .

– woda jest (ocena z 6 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co oznacza brak uciążliwych fal. Kąpielisko jest . Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 – warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli (ostatnia ocena: 6 sierpnia). Termometry wskazują 21°C w cieniu, a woda w Bałtyku osiągnęła komfortowe 19°C . Przy wietrze wiejącym 1 m/s morze jest wyjątkowo spokojne. Kąpielisko pozostaje otwarte .

– warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Woda jest w pełni (ostatnia ocena: 6 sierpnia). Termometry wskazują w cieniu, a woda w Bałtyku osiągnęła komfortowe . Przy wietrze wiejącym morze jest wyjątkowo spokojne. Kąpielisko pozostaje . Kąpielisko Mrzeżyno Zachód – zlokalizowane po zachodniej stronie ujścia Regi kąpielisko również zaprasza wszystkich wczasowiczów. Oficjalne analizy potwierdzają, że woda jest przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza to 21°C, wody 19°C, a wiatr o sile 1 m/s zapewnia idealną flautę. Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko jest dziś otwarte.

Dzięki tak stabilnej i bezpiecznej pogodzie, każdy z trzech wyznaczonych fragmentów plaży w Mrzeżynie jest świetnym wyborem na dzisiejsze popołudnie.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z trzech monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano obecności ani zakwitu sinic. Oficjalne kontrole sanitarne, których ostatnia ocena miała miejsce 6 sierpnia, potwierdziły doskonałą jakość i czystość wody. Służby stale monitorują sytuację, a sprzyjające, umiarkowane temperatury wody (19°C) sprawiają, że woda w Mrzeżynie jest obecnie w pełni bezpieczna i wolna od toksycznych zakwitów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mrzeżynie to idealny moment na plażowanie. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C, wodzie o temperaturze 19°C oraz minimalnym wietrze rzędu 1 m/s, warunki są niezwykle komfortowe zarówno do opalania, jak i pływania. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze zwracajmy uwagę na kolor flagi wywieszonej przez ratowników na stanowisku i bezwzględnie stosujmy się do ich poleceń. Choć dziś warunki są doskonałe, sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie, dlatego czujność i zdrowy rozsądek to podstawa udanego wypoczynku nad morzem!

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