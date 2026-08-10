Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-10 14:32

Poniedziałek, 10 sierpnia, przynosi idealne warunki dla wszystkich wypoczywających w Mrzeżynie, dzięki spokojnej aurze panującej na polskim wybrzeżu. Nadmorska pogoda rozpieszcza turystów brakiem silnego wiatru i bardzo spokojnym morzem, co stwarza doskonałe warunki do bezpiecznej rekreacji. Wszystkie trzy oficjalne kąpieliska w kurorcie są dziś w pełni dostępne dla spragnionych ochłody plażowiczów.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na plaży w Mrzeżynie. O otwartych kąpieliskach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Dla osób planujących poniedziałkowy relaks nad wodą mamy znakomite wiadomości. Warunki na kąpieliskach są wręcz wymarzone do bezpiecznej kąpieli i odpoczynku. Niezwykle słaby wiatr sprawia, że na Bałtyku nie uświadczymy dziś wysokich fal, co gwarantuje spokojną wodę. Oto szczegółowy stan bezpiecznych, strzeżonych plaż w Mrzeżynie na dzień 10 sierpnia:

  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 6 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi 21°C, a wody 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co oznacza brak uciążliwych fal. Kąpielisko jest otwarte.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 – warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli (ostatnia ocena: 6 sierpnia). Termometry wskazują 21°C w cieniu, a woda w Bałtyku osiągnęła komfortowe 19°C. Przy wietrze wiejącym 1 m/s morze jest wyjątkowo spokojne. Kąpielisko pozostaje otwarte.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód – zlokalizowane po zachodniej stronie ujścia Regi kąpielisko również zaprasza wszystkich wczasowiczów. Oficjalne analizy potwierdzają, że woda jest przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza to 21°C, wody 19°C, a wiatr o sile 1 m/s zapewnia idealną flautę. Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko jest dziś otwarte.

Dzięki tak stabilnej i bezpiecznej pogodzie, każdy z trzech wyznaczonych fragmentów plaży w Mrzeżynie jest świetnym wyborem na dzisiejsze popołudnie.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z trzech monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano obecności ani zakwitu sinic. Oficjalne kontrole sanitarne, których ostatnia ocena miała miejsce 6 sierpnia, potwierdziły doskonałą jakość i czystość wody. Służby stale monitorują sytuację, a sprzyjające, umiarkowane temperatury wody (19°C) sprawiają, że woda w Mrzeżynie jest obecnie w pełni bezpieczna i wolna od toksycznych zakwitów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mrzeżynie to idealny moment na plażowanie. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C, wodzie o temperaturze 19°C oraz minimalnym wietrze rzędu 1 m/s, warunki są niezwykle komfortowe zarówno do opalania, jak i pływania. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze zwracajmy uwagę na kolor flagi wywieszonej przez ratowników na stanowisku i bezwzględnie stosujmy się do ich poleceń. Choć dziś warunki są doskonałe, sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie, dlatego czujność i zdrowy rozsądek to podstawa udanego wypoczynku nad morzem!

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