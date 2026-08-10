Pijany sędzia za kółkiem. Sprawa trafi do Prokuratury Krajowej

Sędzia za kierownicą po alkoholu

Do zatrzymania doszło około godziny 22 między Gryfinem a Wełtyniem. Jak przekazał PAP st. Jakub Kuźmowicz z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, funkcjonariusze drogówki zatrzymali osobówkę prowadzoną przez sędziego SO w Szczecinie. Policja nie ujawnia, czy była to rutynowa kontrola, czy reakcja na zgłoszenie.

Potwierdzono jednak, że mężczyzna był nietrzeźwy. To kolejny przypadek, który pokazuje, jak poważnym zagrożeniem jest jazda po alkoholu — temat, który często wraca w debacie publicznej, także w kontekście bezpieczeństwa na drogach.

Prokuratura wszczyna śledztwo

W poniedziałek sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Przesłuchano pierwszych świadków, a akta zostaną przekazane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej — jednostki, która prowadzi postępowania wobec osób pełniących funkcje publiczne, w tym sędziów.

Rzeczniczka prokuratury potwierdziła, że zatrzymany prowadził auto w stanie nietrzeźwości. To jednak dopiero początek procedury, bo sędzia jest chroniony immunitetem.

Immunitet blokuje przesłuchanie

Mężczyzna nie został przesłuchany — zgodnie z prawem chroni go immunitet sędziowski. Aby postawić mu zarzuty, Prokuratura Krajowa musi przygotować wniosek o jego uchylenie. Decyzję podejmie sąd dyscyplinarny przy Sądzie Najwyższym.

Dopiero po uchyleniu immunitetu możliwe będzie formalne przedstawienie zarzutów i przesłuchanie sędziego. Sąd dyscyplinarny może także zdecydować o jego zawieszeniu w obowiązkach.To kolejny przykład, jak skomplikowane są procedury dotyczące osób objętych immunitetem — temat często poruszany w kontekście odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych.

Prokuratura zapowiada, że kolejne szczegóły sprawy zostaną podane we wtorek. Na razie wiadomo jedynie, że sędzia prowadził auto po alkoholu i został zatrzymany przez drogówkę.To głośny incydent, który z pewnością wywoła szeroką dyskusję o standardach w wymiarze sprawiedliwości oraz o tym, jak powinny wyglądać konsekwencje dla osób pełniących funkcje publiczne.

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