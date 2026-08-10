Pijany sędzia za kółkiem. Sprawa trafi do Prokuratury Krajowej

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-08-10 14:34

Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie został zatrzymany przez policjantów, gdy prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Do interwencji doszło w niedzielę wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 120. Sprawa już trafiła do szczecińskiej prokuratury, a wkrótce zajmie się nią Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Ręce osoby trzymającej kierownicę i butelkę piwa w samochodzie. O pijanym sędzim przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: F01 Photo/ Shutterstock

Sędzia za kierownicą po alkoholu

Do zatrzymania doszło około godziny 22 między Gryfinem a Wełtyniem. Jak przekazał PAP st. Jakub Kuźmowicz z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, funkcjonariusze drogówki zatrzymali osobówkę prowadzoną przez sędziego SO w Szczecinie. Policja nie ujawnia, czy była to rutynowa kontrola, czy reakcja na zgłoszenie.

Potwierdzono jednak, że mężczyzna był nietrzeźwy. To kolejny przypadek, który pokazuje, jak poważnym zagrożeniem jest jazda po alkoholu — temat, który często wraca w debacie publicznej, także w kontekście bezpieczeństwa na drogach.

Prokuratura wszczyna śledztwo

W poniedziałek sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Przesłuchano pierwszych świadków, a akta zostaną przekazane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej — jednostki, która prowadzi postępowania wobec osób pełniących funkcje publiczne, w tym sędziów.

Rzeczniczka prokuratury potwierdziła, że zatrzymany prowadził auto w stanie nietrzeźwości. To jednak dopiero początek procedury, bo sędzia jest chroniony immunitetem.

Polecany artykuł:

Pijany kierowca uciekał przed policją. Brawurowy pościg zakończył się w śmietni…

Immunitet blokuje przesłuchanie

Mężczyzna nie został przesłuchany — zgodnie z prawem chroni go immunitet sędziowski. Aby postawić mu zarzuty, Prokuratura Krajowa musi przygotować wniosek o jego uchylenie. Decyzję podejmie sąd dyscyplinarny przy Sądzie Najwyższym.

Dopiero po uchyleniu immunitetu możliwe będzie formalne przedstawienie zarzutów i przesłuchanie sędziego. Sąd dyscyplinarny może także zdecydować o jego zawieszeniu w obowiązkach.To kolejny przykład, jak skomplikowane są procedury dotyczące osób objętych immunitetem — temat często poruszany w kontekście odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych.

Prokuratura zapowiada, że kolejne szczegóły sprawy zostaną podane we wtorek. Na razie wiadomo jedynie, że sędzia prowadził auto po alkoholu i został zatrzymany przez drogówkę.To głośny incydent, który z pewnością wywoła szeroką dyskusję o standardach w wymiarze sprawiedliwości oraz o tym, jak powinny wyglądać konsekwencje dla osób pełniących funkcje publiczne.

Sonda
Czy kary dla pijanych kierowców powinny być jeszcze bardziej dotkliwe?
Zaparkował w centrum Szczecina. Spotkała go niemiła niespodzianka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
POLICJA GRYFINO
SĘDZIA
PIJANY KIEROWCA