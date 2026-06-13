Krótki spacer w okolicach Świnoujścia może dodatkowo kosztować. Sprawdź ile wynosi opłata klimatyczna w "Cesarskich Kurortach" w 2026 roku

Czym jest Kurtaxe na wyspie Uznam – „podatek od powietrza”, który płacą wszyscy?

Opłata klimatyczna obowiązuje w niemieckich miejscowościach uzdrowiskowych, w tym w słynnych „Cesarskich Kurortach”: Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin. To właśnie tam najczęściej docierają turyści ze Świnoujścia – pieszo, rowerem lub hulajnogą.

Kurtaxe pobierana jest od każdej osoby przebywającej na terenie uzdrowiska, nawet jeśli to tylko krótki spacer po plaży lub przejazd promenadą. Niemcy tłumaczą, że dzięki tym środkom utrzymywane są:

czyste plaże i toalety,

zadbane promenady,

infrastruktura turystyczna,

ratownicy i służby porządkowe.

To właśnie dlatego kontrolerzy tak często zatrzymują spacerowiczów i sprawdzają, czy mają przy sobie ważny bilet.

Ile kosztuje Kurtaxe w 2026 roku? Aktualny cennik

W 2026 roku obowiązują trzy stawki – zależne od sezonu. Najwięcej zapłacimy oczywiście latem, gdy ruch turystyczny jest największy.

Cennik 2026 (osoba dorosła / dzień)

Przedsezon – 2,90 €

1 stycznia – 31 marca 2026

Sezon – 3,70 €

1 kwietnia – 31 października 2026

Po sezonie – 3,00 €

1 listopada – 31 grudnia 2026

To oznacza, że każdy spacer ze Świnoujścia do Ahlbecku w środku lata kosztuje 3,70 euro od osoby, czyli około 15 złotych. Dzieci – podobnie jak w poprzednich latach – mają zniżki, a najmłodsi są zwolnieni z opłaty.

Jak zapłacić Kurtaxe? Automaty jak parkomaty

Opłatę wnosi się w specjalnych automatach Kurkarten-Automat, ustawionych:

przy wejściach na plażę,

przy ścieżkach rowerowych,

na promenadach,

w okolicach granicy.

Automaty wyglądają jak parkomaty i oznaczone są literą „K”.

Po zakupie otrzymujemy papierowy bilet, który trzeba mieć przy sobie. Kontrolerzy regularnie sprawdzają turystów – a w razie braku biletu mogą… sprzedać go na miejscu.

Co daje opłata klimatyczna? Dlaczego warto ją uiścić?

Choć wielu Polaków narzeka na „podatek od powietrza”, to w praktyce Kurtaxe daje realne korzyści. W zamian za opłatę turyści mogą korzystać m.in. z:

zadbanych, szerokich plaż bez parawanów,

czystych promenad i ścieżek rowerowych,

licznych punktów sanitarnych,

bezpłatnych wydarzeń organizowanych przez kurorty,

bezpłatnych przejazdów lokalnymi autobusami,

zniżek na lokalne atrakcje (w zależności od miejscowości).

To właśnie dzięki Kurtaxe niemieckie kurorty uchodzą za jedne z najczystszych i najlepiej utrzymanych nad Bałtykiem.

Uważaj podczas spaceru ze Świnoujścia – zapłacisz nawet za kilka minut

Opłata obowiązuje niezależnie od długości pobytu. Nawet jeśli tylko zrobimy sobie krótki spacer ze Świnoujścia, podczas, którego „zajrzymy” na niemiecką stronę, by posiedzieć na mniej zatłoczonej plaży lub zrobić zdjęcie molo w Ahlbecku, formalnie powinniśmy kupić bilet.

Tablice informujące o obowiązku wniesienia opłaty stoją tuż przy granicy, ale wielu turystów je ignoruje – do czasu, aż zatrzyma ich patrol.

Podsumowanie

Latem 2026 zapłacimy 3,70 euro dziennie za pobyt w niemieckich kurortach na Uznamie.

Opłata jest obowiązkowa, nawet przy krótkim spacerze.

Bilet kupujemy w automatach Kurkarten-Automat.

W zamian otrzymujemy dostęp do czystych plaż, zadbanej infrastruktury i licznych udogodnień.

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