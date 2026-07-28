Gołębiewski w Pobierowie wcale nie jest hotelem. Zaskakujące doniesienia o luksusowym kompleksie

Gołębiewski w Pobierowie nie ma statusu hotelu w rejestrach

Ogromna inwestycja zlokalizowana tuż nad brzegiem morza miała uchodzić za najbardziej luksusowy i największy punkt noclegowy w naszym kraju. W przestrzeni medialnej wypłynęły jednak nieoczekiwane doniesienia na temat formalnego charakteru tego miejsca. Według informacji przekazanych przez serwis fly4free.pl, w rzeczywistości potężny Gołębiewski w Pobierowie nie figuruje w dokumentach jako hotel i nie ma przydzielonej żadnej urzędowej kategorii.

Dlaczego obiekt w Pobierowie nie posiada gwiazdek? Znamy powód

Z perspektywy przeciętnego urlopowicza sprawa wydaje się jasna, ponieważ na elewacji widnieje wielki szyld "Hotel Gołębiewski", a wewnątrz na gości czekają eleganckie pokoje, strefy basenowe, gabinety SPA oraz lokale gastronomiczne. W świetle prawa sprawa prezentuje się jednak zgoła odmiennie, gdyż używanie nazwy zarezerwowanej dla obiektów hotelarskich jest ściśle regulowane ustawowo.

Żeby legalnie używać tego prestiżowego określenia i chwalić się gwiazdkami, każdy budynek musi przejść rygorystyczny proces urzędowej weryfikacji. Słynny moloch na Pomorzu Zachodnim nie został poddany takiej procedurze, a jak poinformował portal WP.pl, właściciele kompleksu nie dostarczyli nawet wymaganej dokumentacji o nadanie odpowiedniej kategorii.

Niewykluczone, że w niedalekiej perspektywie twórcy tego nadmorskiego giganta uzupełnią wszelkie braki w dokumentach i oficjalnie postarają się o odpowiednią rangę. Do tego momentu urzędowa machina nie ruszyła z miejsca, co oznacza, że budynek nadal formalnie nie może być nazywany hotelem ani legitymować się konkretną liczbą gwiazdek.

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Potężny kompleks Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę turystów

Monumentalne rozmiary inwestycji zlokalizowanej na zachodnim wybrzeżu od samego początku wzbudzają ogromne zainteresowanie wczasowiczów. To jedno z najbardziej imponujących przedsięwzięć turystycznych w Polsce, które zapewnia odwiedzającym o wiele więcej niż tylko proste miejsce do spania. Wewnątrz zaplanowano bogatą infrastrukturę, obejmującą nowoczesne strefy relaksu, liczne baseny, bawialnie dla najmłodszych, a także rozległe sale konferencyjne. To wszystko sprawia, że kompleks mocno odznacza się na tle konkurencyjnych nadbałtyckich kurortów.