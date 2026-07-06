Hotel Gołębiewski Pobierowo otwarty

Hotel Gołębiewski Pobierowo to jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych obiektów wypoczynkowych nad polskim morzem. Położony w Pobierowie, przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą, bogatą ofertą rekreacyjną oraz rozbudowaną strefą gastronomiczną. Obiekt został zaprojektowany z myślą o rodzinach i osobach szukających wypoczynku w formule resortowej, oferując m.in. baseny, atrakcje dla dzieci, strefy wellness oraz restauracje na miejscu. Co ciekawe, w ostatnim czasie nadomrski kolor zwraca uwagę również elastycznym podejściem do gastronomii.

Nie tylko dla gości hotelu. Restauracje w Gołębiewskim czekają na turystów

W hotelu Gołębiewski w Pobierowie funkcjonuje m.in. bufetowa restauracja Czerwona. To tam także goście spoza hotelu mogą przyjść np. na śniadanie, obiad czy kolację. Jak jednak wygląda cennik? Osoba dorosła musi zapłacić 140 zł, natomiast dzieci od 4 do 14 roku życia 70 zł.

Istnieje u nas możliwość wykupienia śniadania bez rezerwacji noclegu. Koszt posiłku dla osoby dorosłej to 140 zł, dla dziecka 70 zł (od 4 do 14 roku życia). Cena dotyczy śniadań, obiadów i kolacji i możnaposiłki wykupić w recepcji hotelu - informuje nas Anna Miastkowska z hotelu Gołębiewski Pobierowo. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Parking przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie zapełniony autami [ZDJĘCIA]

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Hotel Gołębiewski restauracje

W obiekcie funkcjonują trzy duże restauracje oraz kawiarnia:

Restauracja Monsoon

Restauracja Zielona

Restauracja Czerwona

Kawiarnia Patio.

Goście spoza hotelu mogą również skorzystać z oferty innych punktów, nie tylko restauracji Czerwona. W "Zielonej" mieliśmy okazję zjeść posiłek i był naprawdę znakomity. Więcej przeczytacie tutaj: Zjedliśmy obiad w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Smacznie, ale nie tanio!