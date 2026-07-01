Setki opinii zniknęły z Google. Co stało się z ocenami Hotelu Gołębiewski?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-01 8:45

Jeszcze w połowie czerwca profil Hotelu Gołębiewski w Pobierowie w Google prezentował się zupełnie inaczej. Ze zrzutu ekranu wykonanego 11 czerwca wynika, że obiekt miał 359 opinii i średnią ocenę 3,8 gwiazdki. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej - na wizytówce hotelu widnieje zaledwie 29 opinii, a średnia ocen spadła do 3,6 gwiazdki.

Nowoczesny Hotel Gołębiewski w Pobierowie z basenem i widocznymi ocenami Google 3.8 (359 opinii) oraz 3.6 (29 opinii), ilustrujący spadek recenzji. Więcej o zmianach w ocenach przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Anastazja Lisowska / Super Express, screen Google (2)

Hotel Gołębiewski Pobierowo zalewany opiniami w Google

Przed oficjalnym otwarciem internauci masowo oceniali inwestycję w Google, choć wielu z nich nie miało jeszcze okazji skorzystać z jej usług. Jedni zachwycali się rozmachem przedsięwzięcia i czekali na inaugurację, inni krytykowali skalę obiektu, jego wpływ na krajobraz oraz wieloletnie opóźnienia w budowie. W efekcie przez lata budowy na profilu hotelu zgromadziły się setki opinii. Po otwarciu zaczęły pojawiać się również pierwsze recenzje gości opisujące rzeczywiste doświadczenia z pobytu. Tym większe zaskoczenie wywołał fakt, że w ostatnich dniach liczba opinii widocznych w Google gwałtownie spadła – z kilkuset pozostało zaledwie kilkadziesiąt.

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Ocena hotelu nagle się zmieniła. Zniknęły setki recenzji

Tak jak wspominaliśmy, 11 czerwca 2026 roku obiekt miał 359 opinii i średnią ocenę 3,8 gwiazdki. Dziś (1 lipca) opinii pozostało 29, a średnia ocen spadła do 3,4 gwiazdki. Zapytaliśmy przedstawicieli hotelu Gołębiewski o przyczynę tak dużych zmian w liczbie opinii. W odpowiedzi otrzymaliśmy krótkie wyjaśnienie:

Najpewniej to Google sam weryfikuje natężony ruch i być może usuwa niemerytoryczne opinie, podyktowane wiadomym zdarzeniem.

Hotel nie potwierdził więc, aby podejmował jakiekolwiek działania mające na celu usuwanie recenzji. Według przedstawicieli obiektu zmiany mogą wynikać z wewnętrznych mechanizmów stosowanych przez Google.

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Google usuwa opinie? Tak, ale tylko w określonych sytuacjach

Samo znikanie opinii z Google nie jest zjawiskiem bezprecedensowym. Firma od lat stosuje automatyczne systemy wykrywające treści naruszające regulamin. Dotyczy to m.in. recenzji uznanych za spam, publikowanych masowo w krótkim czasie, pochodzących z fałszywych kont lub niezwiązanych z rzeczywistym doświadczeniem użytkownika. Google może również czasowo ukrywać część opinii podczas prowadzenia weryfikacji, zwłaszcza gdy algorytmy wykryją nietypowy wzrost aktywności wokół danego miejsca. Bardzo możlwe więc, że taka sytuacja ma też teraz miejsce w przypadku nadmorskiego giganta. 

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HOTEL GOŁĘBIEWSKI
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