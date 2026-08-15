Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 15.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-15 12:41

Trwający długi weekend sierpniowy sprawił, że plaże w Sarbinowie od samego rana przeżywają prawdziwy najazd turystów, którzy pierwsze miejsca tuż przy linii brzegowej zajmowali już przed godziną ósmą. Słoneczna pogoda i znakomita aura sprzyjają wypoczynkowi nad morzem. Oto aktualny raport z kąpielisk na 15 sierpnia, który potwierdza, że wejście do wody jest dziś w pełni bezpieczne.

Drewniana wieżyczka ratownicza z białą flagą na plaży w Sarbinowie. O bezpieczeństwie kąpieli dowiesz się w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 15.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Trwa pełnia sierpniowego sezonu wakacyjnego, a dzisiejsza słoneczna pogoda tworzy idealne warunki do wypoczynku nad morzem. Oficjalne analizy oraz dzisiejsze pomiary ratowników przynoszą doskonałe wieści: woda we wszystkich kąpieliskach w Sarbinowie jest w pełni zdatna do kąpieli. Brak czerwonych flag oznacza, że plaże są w całości otwarte i bezpieczne.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

  • Sarbinowo 2 (pomiar z 15 sierpnia 2026 r.) – temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C, natomiast woda w morzu ma 16°C. Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co zapewnia spokojną taflę wody. Woda jest przydatna do kąpieli.
  • Sarbinowo 211 (pomiar z 15 sierpnia 2026 r.) – panują tu identyczne, bardzo dobre warunki: temperatura powietrza to 23°C, wody 16°C, a wiatr osiąga jedynie 1 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna.
  • Sarbinowo 212 (pomiar z 15 sierpnia 2026 r.) – na tym kąpielisku również odnotowano 23°C powietrza, orzeźwiające 16°C w wodzie oraz wiatr o sile 1 m/s. Woda spełnia wszystkie normy sanitarno-higieniczne.
  • Sarbinowo 213B (pomiar z 14 sierpnia 2026 r.) – wczorajszy pomiar wskazał tu upalne 28°C w cieniu, przy temperaturze wody na poziomie 17°C i wietrze o prędkości 1 m/s. Woda jest w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów są świetne wiadomości. Na monitorowanych kąpieliskach w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć te mikroorganizmy potrafią gwałtownie namnażać się przy bezwietrznej i upalnej pogodzie, tworząc zielonkawy lub brązowawy kożuch na powierzchni wody, tutejsze plaże są od nich całkowicie wolne. Sanepid regularnie monitoruje stan sanitarny wód, co pozwala na w pełni bezpieczną, wakacyjną rekreację.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Sierpniowa pogoda w Sarbinowie dopisuje – wysokie temperatury powietrza sięgające nawet 28°C i minimalny wiatr sprzyjają wypoczynkowi. Choć temperatura wody w granicach 16–17°C może na początku lekko orzeźwić, to doskonały sposób na schłodzenie się w słoneczne dni. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie bezpiecznego plażowania: przed wejściem do wody zawsze upewnijmy się, jaki kolor flagi powiewa nad kąpieliskiem, i bezwzględnie stosujmy się do zaleceń ratowników czuwających na plaży.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki