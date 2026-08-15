Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Trwa pełnia sierpniowego sezonu wakacyjnego, a dzisiejsza słoneczna pogoda tworzy idealne warunki do wypoczynku nad morzem. Oficjalne analizy oraz dzisiejsze pomiary ratowników przynoszą doskonałe wieści: woda we wszystkich kąpieliskach w Sarbinowie jest w pełni zdatna do kąpieli. Brak czerwonych flag oznacza, że plaże są w całości otwarte i bezpieczne.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Sarbinowo 2 (pomiar z 15 sierpnia 2026 r.) – temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C , natomiast woda w morzu ma 16°C . Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s , co zapewnia spokojną taflę wody. Woda jest przydatna do kąpieli.

(pomiar z 15 sierpnia 2026 r.) – temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast woda w morzu ma . Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie , co zapewnia spokojną taflę wody. Woda jest przydatna do kąpieli. Sarbinowo 211 (pomiar z 15 sierpnia 2026 r.) – panują tu identyczne, bardzo dobre warunki: temperatura powietrza to 23°C , wody 16°C , a wiatr osiąga jedynie 1 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna.

(pomiar z 15 sierpnia 2026 r.) – panują tu identyczne, bardzo dobre warunki: temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga jedynie . Woda jest czysta i bezpieczna. Sarbinowo 212 (pomiar z 15 sierpnia 2026 r.) – na tym kąpielisku również odnotowano 23°C powietrza, orzeźwiające 16°C w wodzie oraz wiatr o sile 1 m/s . Woda spełnia wszystkie normy sanitarno-higieniczne.

(pomiar z 15 sierpnia 2026 r.) – na tym kąpielisku również odnotowano powietrza, orzeźwiające w wodzie oraz wiatr o sile . Woda spełnia wszystkie normy sanitarno-higieniczne. Sarbinowo 213B (pomiar z 14 sierpnia 2026 r.) – wczorajszy pomiar wskazał tu upalne 28°C w cieniu, przy temperaturze wody na poziomie 17°C i wietrze o prędkości 1 m/s. Woda jest w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów są świetne wiadomości. Na monitorowanych kąpieliskach w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć te mikroorganizmy potrafią gwałtownie namnażać się przy bezwietrznej i upalnej pogodzie, tworząc zielonkawy lub brązowawy kożuch na powierzchni wody, tutejsze plaże są od nich całkowicie wolne. Sanepid regularnie monitoruje stan sanitarny wód, co pozwala na w pełni bezpieczną, wakacyjną rekreację.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Sierpniowa pogoda w Sarbinowie dopisuje – wysokie temperatury powietrza sięgające nawet 28°C i minimalny wiatr sprzyjają wypoczynkowi. Choć temperatura wody w granicach 16–17°C może na początku lekko orzeźwić, to doskonały sposób na schłodzenie się w słoneczne dni. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie bezpiecznego plażowania: przed wejściem do wody zawsze upewnijmy się, jaki kolor flagi powiewa nad kąpieliskiem, i bezwzględnie stosujmy się do zaleceń ratowników czuwających na plaży.

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