Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Dla wszystkich spędzających długi sierpniowy weekend nad Bałtykiem szykują się znakomite wiadomości. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży w Międzyzdrojach są w pełni dostępne dla kąpiących się. Warunki do pływania są wręcz wymarzone, a spokojna woda zachęca do wejścia do morza.

Oto szczegółowy przegląd sytuacji na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości 920 m na wschód od molo): woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena sanitarna z 11 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi dziś 26°C , a woda w Bałtyku nagrzała się do przyjemnych 20°C . Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s gwarantuje, że tafla wody pozostaje niemal idealnie gładka.

(obszar wodny o długości 920 m na wschód od molo): woda jest w pełni (ostatnia oficjalna ocena sanitarna z 11 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi dziś , a woda w Bałtyku nagrzała się do przyjemnych . Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje, że tafla wody pozostaje niemal idealnie gładka. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo): tutaj również panują rewelacyjne warunki. Woda jest czysta i przydatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia). Parametry pogodowe są tożsame – temperatura powietrza to 26°C, wody 20°C, przy łagodnym wietrze o sile 1 m/s.

Brak silnego wiatru oznacza brak wysokich fal, co stwarza bezpieczną przestręń do zabawy w wodzie, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Warto wykorzystać ten czas, ponieważ w sierpniu stabilne warunki nad Bałtykiem bywają rzadkością.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Choć w sezonie letnim temat zakwitu sinic regularnie powraca i wywołuje niepokój wśród turystów wypoczywających nad Bałtykiem, obecnie w Międzyzdrojach nie ma powodów do obaw. Na obu monitorowanych kąpieliskach nie odnotowano zakwitu sinic. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, kiedy w pierwszej połowie sierpnia te organizmy zmusiły sanepid do czasowego zamknięcia plaż, w tym roku woda jest całkowicie czysta i bezpieczna. Ostatnie badania laboratoryjne nie wykazały żadnych niepokojących odchyleń od norm sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem stabilnej, wakacyjnej aury. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 26°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr zaledwie 1 m/s), odczuwalny komfort termiczny na plaży jest bardzo wysoki. Temperatura wody osiągnęła 20°C, co jak na bałtyckie standardy jest bardzo dobrym wynikiem zachęcającym do kąpieli. Warto jednak zawsze pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego urlopu: przed wejściem do morza należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Brak wywieszonej flagi lub flaga biała oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast flaga czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR, którzy dbają o bezpieczeństwo wszystkich osób wypoczywających na plaży.

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