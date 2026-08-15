Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Dla spragnionych ochłody mamy doskonałą informację – na wszystkich oficjalnych plażach w gminie powiewają dziś białe flagi, co oznacza, że woda jest całkowicie bezpieczna i zdatna do kąpieli. Co ważne, kąpieliska w Ustroniu Morskim po raz kolejny mogą pochwalić się prestiżowym, międzynarodowym certyfikatem Błękitnej Flagi na sezon 2026. Świadczy to o spełnieniu najbardziej rygorystycznych wymogów dotyczących czystości wody oraz bezpieczeństwa na plaży. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s) morze jest niezwykle spokojne i sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko „Centralna” – temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C (pomiary z godzin porannych), a woda osiągnęła temperaturę 18°C. Ostatnia ocena czystości wody przeprowadzona 10 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Kolejne badanie zaplanowano na 18 sierpnia.

– temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C (pomiary z godzin porannych), a woda osiągnęła temperaturę 18°C. Ostatnia ocena czystości wody przeprowadzona 10 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Kolejne badanie zaplanowano na 18 sierpnia. Kąpielisko „Fregata” – tutaj również odnotujemy dziś 23°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu (ocena z 10 sierpnia, następna 18 sierpnia), co gwarantuje wspaniałą i bezpieczną zabawę.

– tutaj również odnotujemy dziś 23°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu (ocena z 10 sierpnia, następna 18 sierpnia), co gwarantuje wspaniałą i bezpieczną zabawę. Kąpielisko „Muszla” – identyczne, sprzyjające warunki czekają na plażowiczów również w tym punkcie. Woda o temperaturze 18°C i słaby wiatr sprzyjają najmłodszym miłośnikom morskich kąpieli. Kolejna kontrola czystości wody już 18 sierpnia.

– identyczne, sprzyjające warunki czekają na plażowiczów również w tym punkcie. Woda o temperaturze 18°C i słaby wiatr sprzyjają najmłodszym miłośnikom morskich kąpieli. Kolejna kontrola czystości wody już 18 sierpnia. Kąpielisko „Nadbrzeżna” – to doskonały punkt na ucieczkę przed upałem. Temperatura wody to stabilne 18°C, a powietrza 23°C. Woda jest czysta i bezpieczna, a nad bezpieczeństwem czuwają profesjonalni ratownicy.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed zakwitem sinic to stały element planowania urlopu nad Bałtykiem, jednak w Ustroniu Morskim mamy świetne wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano dziś zakwitu sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie czysta, przejrzysta i wolna od niebezpiecznych bakterii.

Warto pamiętać, że problem zakwitu sinic dotyczy najczęściej płytkich, osłoniętych i mocno nagrzanych akwenów, takich jak Zatoka Gdańska czy mniejsze jeziora. Otwarte morze oraz sprzyjające prądy morskie w okolicach Ustronia Morskiego naturalnie zapobiegają gromadzeniu się sinic przy brzegu. Ratownicy na bieżąco monitorują stan wody, a turyści mogą bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze prognozy dla Ustronia Morskiego zapowiadają upalny dzień. Choć rano temperatura powietrza wskazywała 23°C, wydane przez IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem oznacza, że w ciągu dnia słupki rtęci w regionie mogą poszybować nawet do 32–35°C. Przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr 1 m/s) woda o temperaturze 18°C staje się doskonałym i bezpiecznym schronieniem przed palącym słońcem.

Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do morza zawsze należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na wieży ratowniczej. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Warunki nad Bałtykiem bywają zmieniające się bardzo dynamicznie, dlatego słuchanie poleceń wykwalifikowanych ratowników i korzystanie wyłącznie ze strzeżonych plaż to klucz do udanego i bezpiecznego urlopu.

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