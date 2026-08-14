Ta europejska stolica pokazuje czas w zupełnie inny sposób. Wyrusz szlakiem niezwykłych berlińskich zegarów!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-08-14 5:00

Podczas wakacyjnych wyjazdów coraz częściej szukamy sposobów na zwiedzanie, które pozwalają zobaczyć miasto z zupełnie innej perspektywy. Zamiast klasycznego „odhaczania” atrakcji, można wybrać motyw przewodni i podążać jego śladem – dzięki temu nawet dobrze znane miejsca potrafią zaskoczyć. Berlin idealnie nadaje się do takich eksperymentów. To miasto pełne sztuki, historii i nietypowych instalacji, które zachęca, by odkrywać je w sposób bardziej kreatywny. Jednym z takich pomysłów jest spacer szlakiem niezwykłych zegarów.

Berlin i jego niezwykłe zegary. Tematyczny spacer, który zmienia sposób zwiedzania miasta

Berlin można zwiedzać na wiele sposobów – klasycznie, historycznie, kulinarnie, a nawet… czasowo. Wystarczy wybrać jeden motyw i pozwolić mu poprowadzić się przez miasto. W przypadku Berlina świetnie sprawdzają się zegary, ale nie te tradycyjne, które wiszą na kościołach czy urzędach. Stolica Niemiec pełna jest instalacji, które odmierzają czas w sposób artystyczny, futurystyczny lub symboliczny. To połączenie historii, designu i miejskiej kreatywności, które pozwala spojrzeć na Berlin inaczej niż zwykle.

Poniżej przedstawiamy pięć przykładów najciekawszych i najbardziej oryginalnych zegarów w Berlinie.

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Zegar z sygnalizatorem na Potsdamer Platz

Na jednym z najbardziej nowoczesnych placów Berlina stoi konstrukcja, która przypomina o historii miejsca – zegar z sygnalizatorem. To nawiązanie do pierwszych w Europie świateł drogowych, które regulowały ruch właśnie tutaj już w latach 20. XX wieku. Dziś instalacja jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Potsdamer Platz, łącząc przeszłość z nowoczesnością.

Zegar wodny w Europa Center

W centrum handlowym Europa Center działa monumentalny zegar wodny – Water Clock. Kilkupiętrowa konstrukcja wskazuje czas dzięki przepływającym kolorowym cieczom, które wypełniają kolejne szklane zbiorniki. To futurystyczna instalacja, która od lat przyciąga turystów i jest jednym z najbardziej fotograficznych punktów w okolicy.

Mengenlehruhr – matematyczny zegar świetlny przy Budapester Str.

Tuż obok Europa Center, przy Budapester Str., stoi jeden z najbardziej nietypowych zegarów świata – Mengenlehruhr. Zamiast wskazówek czy cyfr czas prezentowany jest tu za pomocą kolorowych pól świetlnych, które zapalają się w określonych sekwencjach. To matematyczna łamigłówka w przestrzeni publicznej, która fascynuje miłośników logiki i designu.

Gigantyczny zegarek na rękę w Hansaviertel

W modernistycznej dzielnicy Hansaviertel można natknąć się na rzeźbę, która wygląda jak porzucony przez olbrzyma gadżet – gigantyczny zegarek. Instalacja jest hołdem dla codziennych przedmiotów, które w odpowiedniej skali stają się sztuką. To przykład berlińskiej kreatywności, która potrafi zamienić zwykły zegarek w monumentalny obiekt.

Weltzeituhr na Alexanderplatz – najbardziej znany zegar Berlina

Na Alexanderplatz stoi ikona miasta – Weltzeituhr, czyli zegar czasu światowego. Obrotowy cylinder pokazuje aktualny czas w kilkudziesięciu strefach na całym globie, a model Układu Słonecznego na szczycie dodaje instalacji futurystycznego charakteru. To jeden z najczęściej fotografowanych obiektów w Berlinie i obowiązkowy punkt każdej wycieczki.

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Dlaczego warto zwiedzać Berlin tematycznie?

Spacer szlakiem zegarów to sposób na odkrycie miasta z zupełnie innej perspektywy. Pozwala zobaczyć miejsca, które często mijamy bez refleksji, a które skrywają fascynujące historie i artystyczne pomysły. Tematyczne zwiedzanie sprawia, że miasto staje się bardziej angażujące – każdy kolejny punkt na trasie jest małą opowieścią, która buduje pełniejszy obraz Berlina. Jeśli ktoś szuka nieoczywistych atrakcji, zegary są idealnym tropem.

Berlińskie zegary
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