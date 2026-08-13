Weekend w morskim klimacie. W piątek rozpoczynają się Żagle 2026. Trwają ostatnie przygotowania

Most z 48 bloków. Żołnierze pracują od wtorku

Tymczasowa przeprawa powstaje z 48 bloków pontonowych, których ustawianie i łączenie rozpoczęło się we wtorek. Przy budowie pracuje 20 żołnierzy z jednostki w Szczecinie–Podjuchach. Przeprawa będzie dozorowana przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo tysiącom uczestników wydarzenia.

Most ma zostać otwarty w piątek rano, tuż przed startem wielkiego żeglarskiego weekendu.

Przeprawa powstaje między Mostem Długim a Trasą Zamkową, łącząc Bulwar Gdyński z Bulwarem Piastowskim.

– Most jest podzielony na dwa pasy ruchu, dwa kierunki. Przeprawa ma długość 93 metrów. Jest ona nie tylko praktycznym ułatwieniem dla odwiedzających, ale również jedną z dodatkowych atrakcji Żagli – podkreśla Celina Wołosz, rzeczniczka Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia.

Dzięki wsparciu wojska przejście na Łasztownię ma być szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Z przeprawy będzie można korzystać w dniach 14–16 sierpnia.

Piątek i sobota: zamknięcie ok. 1:00 w nocy

Niedziela: zamknięcie o 23:00

– Apelujemy do wszystkich uczestników korzystających z przeprawy o stosowanie się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych – przypomina Wołosz.

Żagle 2026: żaglowce, koncerty i morska tradycja

Plenerowe wydarzenie „Żagle” kontynuuje tradycję Dni Morza, organizowanych w Szczecinie od 1947 r. Nad Odrą zaplanowano:

parady żaglowców i jachtów,

koncerty,

atrakcje dla najmłodszych,

strefy gastronomiczne i rodzinne.

Przy Wałach Chrobrego cumują już pierwsze jednostki. We wtorek wieczorem do Szczecina zawitał stuletni S/Baltic Beauty. W środę mają przypłynąć kolejne: STS Generał Zaruski z Gdańska oraz holenderski trzymasztowiec Albert Johannes.

Utrudnienia w ruchu. Część ulic już zamknięta

W związku z przygotowaniami do imprezy kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie:

Wałów Chrobrego,

Starego Miasta,

Łasztowni.

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