Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu zapraszają

Jeszcze kilka dni temu turyści wypoczywający w zachodniej części miasta musieli mierzyć się z czerwonymi flagami – popularna plaża Zachód Plaża TRM została tymczasowo zamknięta z powodu przekroczenia norm bakterii (enterokoków) oraz silnego falowania. Na szczęście najnowsze analizy sanepidu z 11 sierpnia przyniosły wyczekiwany przełom i potwierdziły, że woda jest już całkowicie czysta. Dziś, przy niemal bezwietrznej aurze, na masztach kołobrzeskich plaż nie uświadczymy żadnych ostrzegawczych flag, co oznacza zielone światło dla miłośników morskich kąpieli.

Oto pełna lista 10 strzeżonych kąpielisk w Kołobrzegu, na których można dziś bezpiecznie pływać:

Kołobrzeg Zachód Plaża TRM – woda czysta i zdatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.

– woda czysta i zdatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Kołobrzeg Zachód Plaża Wojskowa – woda przydatna do kąpieli (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s.

– woda przydatna do kąpieli (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s. Kołobrzeg Zachód Radzikowo – woda całkowicie czysta (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s.

– woda całkowicie czysta (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s. Kołobrzeg Podczele – woda przydatna do kąpieli (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s.

– woda przydatna do kąpieli (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s. Kołobrzeg Wschód Bałtyk – woda w pełni przydatna (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s.

– woda w pełni przydatna (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s. Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec – woda spełnia wszelkie wymogi (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s.

– woda spełnia wszelkie wymogi (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s. Kołobrzeg Wschód Marine Hotel – woda czysta (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s.

– woda czysta (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s. Kołobrzeg Wschód Molo – woda przydatna do kąpieli (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s.

– woda przydatna do kąpieli (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s. Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin – woda czysta (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s.

– woda czysta (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s. Kołobrzeg Wschód Słoneczko – woda przydatna do kąpieli (badanie z 10 sierpnia), temperatura powietrza 19°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu plażowiczów powracającym koszmarem wakacji nad Bałtykiem jest nagły zakwit sinic, który potrafi wykluczyć z użytku całe kilometry wybrzeża. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla osób spędzających urlop w regionie: na żadnym z kołobrzeskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Służby sanitarne na bieżąco monitorują stan wody, a sprzyjające prądy morskie oraz optymalne temperatury sprawiają, że woda jest przejrzysta i wolna od niebezpiecznych kożuchów biologicznych. Można więc bez obaw korzystać z letnich uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Kołobrzegu sprzyjają dziś spokojnemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza wynosi stabilne 19°C, a woda w Bałtyku osiągnęła dokładnie taką samą wartość (19°C), co gwarantuje przyjemne orzeźwienie bez szoku termicznego. Dzięki wyjątkowo słabemu wiatrowi wiejącemu z prędkością zaledwie 1 m/s morze jest niezwykle spokojne, co stwarza idealne warunki do bezpiecznej rekreacji wodnej dla najmłodszych. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego urlopowicza: warunki na morzu mogą zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do zaleceń i komunikatów lokalnych służb.

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