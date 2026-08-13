Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś powody do radości. Na żadnej z plaż w gminie Dziwnów nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone i bezpieczne. Warunki wiatrowe są bardzo łagodne, co sprzyja spokojnej rekreacji bez obaw o wysokie i niebezpieczne fale.

Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" – najcieplejsza lokalizacja tego dnia ze sprzyjającą temperaturą powietrza wynoszącą 21°C . Temperatura wody sięga przyjemnych 20°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli.

– najcieplejsza lokalizacja tego dnia ze sprzyjającą temperaturą powietrza wynoszącą . Temperatura wody sięga przyjemnych , a wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko morskie Dziwnówek – tu również odnotować można przyjemne 21°C w cieniu przy bardzo słabym wietrze o prędkości 2 m/s . Temperatura wody wynosi 20°C , a stan sanitarny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.

– tu również odnotować można przyjemne w cieniu przy bardzo słabym wietrze o prędkości . Temperatura wody wynosi , a stan sanitarny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – temperatura powietrza wynosi komfortowe 20°C , natomiast wody 20°C . Wiatr osiąga prędkość 4 m/s , co stwarza idealne warunki do plażowania.

– temperatura powietrza wynosi komfortowe , natomiast wody . Wiatr osiąga prędkość , co stwarza idealne warunki do plażowania. Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – powietrze ogrzało się do 19°C , a woda ma komfortowe 20°C . Lekki wiatr o prędkości 4 m/s gwarantuje rześką i przyjemną aurę.

– powietrze ogrzało się do , a woda ma komfortowe . Lekki wiatr o prędkości gwarantuje rześką i przyjemną aurę. Kąpielisko morskie Dziwnów – klasyczny punkt na mapie kurortu wita temperaturą powietrza 19°C i wody 20°C . Wiatr wieje z prędkością 4 m/s , a brak czerwonej flagi zachęca do wejścia do Bałtyku.

– klasyczny punkt na mapie kurortu wita temperaturą powietrza i wody . Wiatr wieje z prędkością , a brak czerwonej flagi zachęca do wejścia do Bałtyku. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – identyczne warunki jak na plaży głównej: 19°C w powietrzu, 20°C w wodzie oraz wiatr osiągający 4 m/s.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów obawia się letnich zakwitów sinic, które potrafią niespodziewanie pokrzyżować wakacyjne plany. Dla wszystkich odpoczywających w tym regionie napływają jednak doskonałe wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach w Dziwnowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania próbek wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda jest całkowicie czysta i zdatna do bezpiecznej kąpieli. Sytuacja ta jest znacznie lepsza niż w ubiegłym roku, kiedy to dokładnie w połowie sierpnia na niektórych odcinkach plaży w Dziwnowie obowiązywały czasowe zalecenia ostrożności ze względu na naturalny zakwit tych mikroorganizmów. Obecnie turyści mogą bez obaw i w pełni bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki meteorologiczne wyjątkowo sprzyjają wypoczynkowi – temperatura powietrza waha się od 19°C do 21°C, a woda w Bałtyku ma stałą, bardzo przyjemną temperaturę wynoszącą aż 20°C. Przy tak słabym wietrze (maksymalnie 4 m/s) woda pozostaje spokojna, a na plażach panują idealne warunki do rodzinnego wypoczynku. Należy jednak zawsze pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy najspokojniejszej aurze kluczem do bezpieczeństwa jest stała obserwacja koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Bezpieczeństwo własne i bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu, aby urlop przyniósł wyłącznie piękne wspomnienia!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie