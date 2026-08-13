Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 13.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-13 12:31

Wspaniałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających nad Bałtykiem – 13 sierpnia zapowiada się świetny dzień na plażowanie w gminie Dziwnów. Wszystkie tutejsze kąpieliska są otwarte, oferując doskonałe warunki do bezpiecznej kąpieli i relaksu przed zbliżającym się sierpniowym długim weekendem. Lokalne plaże, które w tym sezonie zostały wyróżnione prestiżową Błękitną Flagą, gwarantują najwyższe standardy wypoczynku.

Biała flaga na wieży ratowniczej przy pustej plaży w Dziwnowie. O braku sinic przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 13.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś powody do radości. Na żadnej z plaż w gminie Dziwnów nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone i bezpieczne. Warunki wiatrowe są bardzo łagodne, co sprzyja spokojnej rekreacji bez obaw o wysokie i niebezpieczne fale.

  • Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" – najcieplejsza lokalizacja tego dnia ze sprzyjającą temperaturą powietrza wynoszącą 21°C. Temperatura wody sięga przyjemnych 20°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko morskie Dziwnówek – tu również odnotować można przyjemne 21°C w cieniu przy bardzo słabym wietrze o prędkości 2 m/s. Temperatura wody wynosi 20°C, a stan sanitarny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – temperatura powietrza wynosi komfortowe 20°C, natomiast wody 20°C. Wiatr osiąga prędkość 4 m/s, co stwarza idealne warunki do plażowania.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – powietrze ogrzało się do 19°C, a woda ma komfortowe 20°C. Lekki wiatr o prędkości 4 m/s gwarantuje rześką i przyjemną aurę.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów – klasyczny punkt na mapie kurortu wita temperaturą powietrza 19°C i wody 20°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s, a brak czerwonej flagi zachęca do wejścia do Bałtyku.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – identyczne warunki jak na plaży głównej: 19°C w powietrzu, 20°C w wodzie oraz wiatr osiągający 4 m/s.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów obawia się letnich zakwitów sinic, które potrafią niespodziewanie pokrzyżować wakacyjne plany. Dla wszystkich odpoczywających w tym regionie napływają jednak doskonałe wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach w Dziwnowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania próbek wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda jest całkowicie czysta i zdatna do bezpiecznej kąpieli. Sytuacja ta jest znacznie lepsza niż w ubiegłym roku, kiedy to dokładnie w połowie sierpnia na niektórych odcinkach plaży w Dziwnowie obowiązywały czasowe zalecenia ostrożności ze względu na naturalny zakwit tych mikroorganizmów. Obecnie turyści mogą bez obaw i w pełni bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki meteorologiczne wyjątkowo sprzyjają wypoczynkowi – temperatura powietrza waha się od 19°C do 21°C, a woda w Bałtyku ma stałą, bardzo przyjemną temperaturę wynoszącą aż 20°C. Przy tak słabym wietrze (maksymalnie 4 m/s) woda pozostaje spokojna, a na plażach panują idealne warunki do rodzinnego wypoczynku. Należy jednak zawsze pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy najspokojniejszej aurze kluczem do bezpieczeństwa jest stała obserwacja koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Bezpieczeństwo własne i bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu, aby urlop przyniósł wyłącznie piękne wspomnienia!

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