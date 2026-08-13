Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

To wymarzony dzień na plażowanie. Dzięki słabnącemu wiatrowi i spokojnemu morzu, wejście do wody jest dziś niezwykle bezpieczne. Spokojna tafla Bałtyku i brak silnych prądów sprawiają, że ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag na żadnej z plaż. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach w Mrzeżynie:

Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: woda przydatna do kąpieli (ocena z 6 sierpnia, kolejne badanie już 17 sierpnia), temperatura wody wynosi 18°C, a powietrza przyjemne 21°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli (ocena z 6 sierpnia, kolejne badanie już 17 sierpnia), temperatura wody wynosi 18°C, a powietrza przyjemne 21°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: woda w pełni zdatna do kąpieli (ocena z 6 sierpnia, kolejne badanie już 17 sierpnia), temperatura wody to 18°C, temperatura powietrza osiąga 21°C, przy minimalnym wietrze o sile 1 m/s.

woda w pełni zdatna do kąpieli (ocena z 6 sierpnia, kolejne badanie już 17 sierpnia), temperatura wody to 18°C, temperatura powietrza osiąga 21°C, przy minimalnym wietrze o sile 1 m/s. Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: woda czysta i dopuszczona do kąpieli (ocena z 6 sierpnia, kolejne badanie już 17 sierpnia), woda ma 18°C, powietrze 21°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s.

Dla osób spędzających czas na plaży wschodniej przygotowano dziś wyjątkową atrakcję. O godzinie 17:30 przy zejściu nr 1 (obok Pomnika Zaślubin) odbędzie się profesjonalny pokaz ratownictwa wodnego. To doskonała okazja, by zobaczyć ratowników w akcji, poznać zasady pierwszej pomocy oraz wziąć udział w grach i zabawach. Wieczorem, od godziny 20:00, na placu przy tym samym pomniku rusza z kolei bezpłatna Dyskoteka pod Gwiazdami.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów wody. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że na żadnym z trzech kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do kąpieli. Można bez obaw korzystać z uroków orzeźwiającego Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda sprzyja relaksowi: temperatura powietrza wynosi 21°C, a wody 18°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 1 m/s) odczuwalna temperatura na plaży jest bardzo przyjemna. Choć warunki są idealne, warto pamiętać o podstawowej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze należy sprawdzać kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczny wypoczynek nad morzem zależy przede wszystkim od odpowiedzialności każdego plażowicza.

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