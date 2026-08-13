Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Warunki na mieleńskich plażach są dziś wyjątkowo sprzyjające bezpiecznemu wypoczynkowi. Choć temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda w Bałtyku osiąga 18°C, to przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr zaledwie 1 m/s) i braku fal morze jest niezwykle spokojne. Na żadnym z kąpielisk nie wywieszono dziś czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych plaż:

Mielno 216 – wyjątkowe kąpielisko, które w sezonie 2026 zostało wyróżnione prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi potwierdzającym najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa. Temperatura powietrza wynosi tu 17°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s.

– wyjątkowe kąpielisko, które w sezonie 2026 zostało wyróżnione prestiżowym certyfikatem potwierdzającym najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa. Temperatura powietrza wynosi tu 17°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Mielno 218 – stabilne warunki z temperaturą powietrza 17°C, wody 18°C oraz niemal niewyczuwalnym wiatrem o sile 1 m/s.

– stabilne warunki z temperaturą powietrza 17°C, wody 18°C oraz niemal niewyczuwalnym wiatrem o sile 1 m/s. Mielno 219 – bezpieczne miejsce do rekreacji. Temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s.

– bezpieczne miejsce do rekreacji. Temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s. Mielno Floryda – idealne na relaksujący dzień nad morzem. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s.

– idealne na relaksujący dzień nad morzem. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s. Mielno Krokus – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 17°C, wody 18°C, prędkość wiatru 1 m/s.

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 17°C, wody 18°C, prędkość wiatru 1 m/s. Mielno Morska – zaprasza na bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s.

– zaprasza na bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza to 17°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s. Mielno Pionierów – kąpielisko w pełni otwarte z temperaturą powietrza 17°C, wody 18°C i wiatrem 1 m/s.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Na horyzoncie brak niepokojących sygnałów dla urlopowiczów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności toksycznych zakwitów sinic. Podczas gdy w innych rejonach polskiego wybrzeża, zwłaszcza w osłoniętych zatokach lub na niektórych akwenach śródlądowych, sanepid okresowo wprowadza zakazy kąpieli, otwarta linia brzegowa Mielna pozostaje całkowicie czysta i bezpieczna dla zdrowia. Brak silnego wiatru oraz stabilna sytuacja hydrologiczna sprzyjają utrzymaniu doskonałej jakości wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki, Mielno oferuje doskonałą aurę do spokojnego relaksu i spacerów bez obaw o nagłe załamanie pogody. Przy temperaturze powietrza 17°C i wodzie o temperaturze 18°C, spokojne morze bez silnych fal (wiatr o prędkości 1 m/s) gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa na całym obszarze. Warto jednak pamiętać o nadrzędnej zasadzie każdego plażowicza: zawsze należy kontrolować oznaczenia na wieżach ratowniczych i bezwzględnie stosować się do komunikatów przekazywanych przez ratowników wodnych na miejscu.

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