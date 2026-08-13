Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 13.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-13 11:20

Czwartkowy poranek 13 sierpnia wita mieszkańców i turystów w Świnoujściu wspaniałą, słoneczną pogodą, idealną na relaks nad wodą. Wszystkie cztery monitorowane kąpieliska w mieście są dzisiaj w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie plażowiczów. To doskonały dzień, by połączyć plażowanie z niezwykle bogatą ofertą trwającego właśnie Markowego Festiwalu.

Biała flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży w Świnoujściu. O warunkach na kąpieliskach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 13.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś ogromne powody do radości. Na wszystkich czterech oficjalnych kąpieliskach w Świnoujściu panują doskonałe warunki do pływania i rekreacji. Brak czerwonych flag oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Choć poranne pomiary wskazywały na temperaturę powietrza rzędu 21°C, to synoptycy zapowiadają, że w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą nawet 23–24°C.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (najnowsza ocena z 13 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi 21°C, woda ma przyjemne 20°C, a wiatr wieje z bardzo łagodną prędkością 2 m/s. Kolejne badanie zaplanowano na 14 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Parametry wody i powietrza są identyczne – woda 20°C, powietrze 21°C, wiatr 2 m/s. Ocena przydatności wody pochodzi z 5 sierpnia (kolejne badanie 14 sierpnia), a kąpielisko pozostaje bezpieczne i otwarte.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Bezpieczne warunki i brak ograniczeń. Woda osiąga 20°C przy temperaturze powietrza 21°C i wietrze 2 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 5 sierpnia, kolejna już 14 sierpnia).
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Najświeższy pomiar z 13 sierpnia potwierdza doskonałą jakość wody. Temperatura wody to 20°C, powietrza 21°C, a wiatr to zaledwie 2 m/s. Kolejna kontrola stanu wody odbędzie się 14 sierpnia.

Taka pogoda stwarza idealną okazję na spędzenie całego dnia na plaży, zwłaszcza że wiatr jest niemal nieodczuwalny i nie powoduje wysokich fal.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Woda w całym pasie nadmorskim jest przejrzysta, wolna od toksycznych zakwitów i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, a dotychczasowe kontrole dają plażowiczom całkowicie zielone światło do bezpiecznej zabawy w wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, czwartek 13 sierpnia przynosi wymarzoną aurę: temperatura wody wynosi stabilne 20°C, a bardzo słaby wiatr (2 m/s) gwarantuje spokojne morze. Popołudniowe słońce rozgrzeje powietrze do około 24°C, co czyni ten dzień jednym z najprzyjemniejszych dni tego lata.

Niezależnie od świetnych prognoz, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie bezpieczeństwa: kluczowe jest kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowników i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń. Warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się dynamicznie, dlatego czujność to podstawa.

Po udanym dniu na plaży warto pamiętać, że w mieście trwa kulturalny maraton. Wieczorem w Amfiteatrze im. Marka Grechuty odbędzie się wyjątkowy koncert „This Is A Women’s World”, na którym wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

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