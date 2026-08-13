Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 13.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-13 11:14

Spokojne morze i doskonałe warunki do wypoczynku czekają na turystów w Ustroniu Morskim 13 sierpnia. Bezpieczeństwo plażowiczów jest tu priorytetem, co potwierdzają niedawno zorganizowane przez lokalnych ratowników praktyczne pokazy pierwszej pomocy. Dziś aura w pełni sprzyja bezpiecznej rekreacji nad wodą, a wszystkie miejskie kąpieliska są otwarte.

Drewniana wieżyczka ratownicza z białą flagą na plaży w Ustroniu Morskim. O bezpiecznej kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 13.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Warunki nad bałtyckim brzegiem są dzisiaj wręcz idealne dla miłośników spokojnych kąpieli. Wyjątkowo słaby wiatr sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal, a woda zachęca do wejścia. Na wszystkich czterech oficjalnych kąpieliskach powiewają białe flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone i bezpieczne. Oto szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych plażach:

  • Kąpielisko morskie „Centralna”: Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 19°C. Prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli, co potwierdza ostatnia oficjalna ocena stanu sanitarnego.
  • Kąpielisko morskie „Fregata”: Oferuje identyczne, bardzo łagodne warunki z temperaturą powietrza i wody na poziomie 19°C oraz minimalnym wiatrem o prędkości 1 m/s. Badania laboratoryjne w pełni potwierdzają czystość wody.
  • Kąpielisko morskie „Muszla”: Zaprasza z temperaturą powietrza 19°C i wody wynoszącą 19°C. Delikatny wiatr wiejący z prędkością 1 m/s gwarantuje niemal płaską taflę morza, idealną dla rodzin z dziećmi. Jakość wody została skontrolowana i oceniona pozytywnie.
  • Kąpielisko morskie „Nadbrzeżna”: Tu również parametry są doskonałe – zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły przyjemne 19°C, a wiatr o sile 1 m/s sprzyja rekreacji. Ostatnie analizy wykluczyły obecność jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów. Choć w sierpniu niektóre bałtyckie kąpieliska zmagały się z okresowymi wyłączeniami z powodu sinic lub przekroczeń norm biologicznych, w Ustroniu Morskim sytuacja jest w pełni bezpieczna. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna pod względem biologicznym. Regularne kontrole sanitarne potwierdzają pełną przydatność wody na wszystkich czterech plażach, dzięki czemu turyści mogą w pełni cieszyć się urokami letniego Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim upływa pod znakiem bardzo stabilnej, choć nieco rześkiej pogody. Równowaga między temperaturą powietrza (19°C) a temperaturą wody (19°C) sprawia, że wejście do morza nie niesie za sobą ryzyka doznania szoku termicznego. Minimalny wiatr wiejący z prędkością 1 m/s eliminuje ryzyko powstawania groźnych fal czy prądów wstecznych. Warto jednak pamiętać o kluczowej zasadzie bezpieczeństwa: przed wejściem na plażę należy zawsze sprawdzić kolor flagi wywieszonej przez ratowników i bezwzględnie stosować się do ich komunikatów oraz zaleceń.

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