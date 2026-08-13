32-latek pędził ekspresówką... na rowerze! Gdy dmuchnął w alkomat, prawda wyszła na jaw

Rowerzysta na S6. „Nie utrzymywał prostego toru jazdy”

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 19:30. Dyżurny komisariatu w Nowogardzie otrzymał zgłoszenie o rowerzyście poruszającym się drogą ekspresową S6. Na miejsce natychmiast wysłano patrol. Policjanci na wysokości Radostowa zauważyli mężczyznę jadącego pasem awaryjnym, wyraźnie mającego problem z utrzymaniem równowagi.

Od 32‑latka czuć było silną woń alkoholu. Mężczyzna przyznał, że pił wcześniej, a alkomat potwierdził jego słowa – w organizmie miał ponad promil. Jak sam stwierdził, jechał „aż z Kołobrzegu”.

Mandaty na 2750 zł i stanowczy apel policji

Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości oraz poruszanie się po drodze ekspresowej mężczyzna został ukarany dwoma mandatami na łączną kwotę 2750 zł. Policjanci nie mają wątpliwości – takie zachowanie mogło skończyć się tragedią.

– Rowerzysta nie tylko złamał przepisy, ale przede wszystkim naraził siebie i innych uczestników ruchu na ogromne niebezpieczeństwo. Drogi ekspresowe nie są miejscem dla jednośladów, a alkohol dodatkowo upośledza ocenę sytuacji i czas reakcji – podkreśla sierż. Martyna Kowalska z goleniowskiej policji.

„Apelujemy o rozsądek i ostrożność”

Mundurowi przypominają, że rowerzyści mają bezwzględny zakaz poruszania się po drogach ekspresowych i autostradach. To nie jest miejsce na przejażdżki – tym bardziej po alkoholu.

– Apelujemy o rozsądek, rozwagę i ostrożność. Każde takie zachowanie może zakończyć się tragicznie – dodaje sierż. Kowalska.

Autor: KPP Goleniów/ Materiały prasowe

Czy zdałabyś test na kartę rowerową? Pytanie 1 z 10 Droga dla rowerów to: droga dwujezdniowa, na której nie ma skrzyżowań droga lub jej część, przeznaczona do ruchu rowerów jedno oraz wielośladowych. Następne pytanie