Polacy masowo ruszyli po niemiecki cukier. Sprawdzamy czy w 2026 roku to wciąż się opłaca

Cukrowa panika w Polsce. W 2022 roku klienci szturmowali niemieckie sklepy

Cztery lata temu „Super Express” szeroko opisywał sytuację, która elektryzowała całą Polskę. W lipcu i sierpniu 2022 roku cukier znikał ze sklepów w całym kraju. Półki były puste, klienci wykupywali towar w kilka minut, a sieci handlowe wprowadzały limity.

Gdy cukier już się pojawiał, jego ceny przyprawiały o zawrót głowy – od 5 do nawet 7 zł za kilogram.

W tym samym czasie tuż za Odrą sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W niemieckich marketach kilogram kosztował 79 centów, czyli około 3,70 zł. Mieszkańcy pogranicza masowo ruszyli do Niemiec, by kupić brakujący surowiec, szczególnie potrzebny w sezonie przetworów.

Aktualne ceny w Niemczech

W 2026 roku odwiedziliśmy sklepy w Brandenburgii i Meklemburgii – m.in. Lidl, Kaufland, Rewe i Edeka.

Ceny są dziś stabilne, ale wyraźnie wyższe niż cztery lata temu:

średnio 99 centów za kilogram (nieco ponad 4 zł),

w dużych miastach nawet 1,19 euro, czyli prawie 5 zł.

To poziom, który jeszcze w 2022 roku wydawałby się wysoki – zwłaszcza dla Polaków, którzy wtedy jeździli po tani cukier właśnie do Niemiec.

Polskie sklepy: cukier najtańszy od lat

W Polsce sytuacja wygląda dziś zupełnie inaczej. W Lidlu, Biedronce czy Carrefourze kilogram cukru kosztuje:

standardowo 1,99 zł,

w Biedronce przy zakupie 10 kg – 1,49 zł,

a jeszcze niedawno, również przy zakupie 10 kg – 99 groszy.

To ceny, które czynią polski rynek jednym z najtańszych w regionie. Różnica względem Niemiec wynosi obecnie od 2 do nawet 3 zł na kilogramie.

Od kryzysu do nadwyżki – jak zmienił się rynek

Po zawirowaniach z 2022 roku producenci zwiększyli moce, a sieci handlowe zaczęły agresywnie walczyć ceną. Do tego doszła stabilizacja kosztów energii i transportu. Efekt?Polska z rynku deficytowego stała się rynkiem nadwyżkowym, a cukier – produktem, który częściej trafia na promocje niż na pierwsze strony gazet.

Zwrot o 180 stopni

W ciągu czterech lat sytuacja zmieniła się diametralnie. W 2022 roku Polacy jeździli do Niemiec po tańszy i dostępny cukier. W 2026 roku to w Polsce cukier jest wyraźnie tańszy, a półki sklepowe są pełne. Rynek, który kiedyś budził emocje i frustrację, dziś jest stabilny i przewidywalny – a role po obu stronach granicy całkowicie się odwróciły.

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