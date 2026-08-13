Nielegalni migranci zatrzymani przy granicy. Mieli trafić do Niemiec

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-08-13 7:46

Sześciu nielegalnych migrantów oraz dwoje ich eskortujących zatrzymano o świcie na drodze krajowej nr 13, tuż przed autostradą A6 prowadzącą do granicy z Niemcami w Kołbaskowie. Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej przerwali podróż grupy, która – według ustaleń – dostała się do Polski z Litwy i próbowała przedostać się dalej na Zachód.

Zatrzymanie na trasie do granicy

Do akcji doszło 10 sierpnia rano. Patrol ze Szczecina zatrzymał samochód osobowy, którym podróżowało aż osiem osób: 29‑letni Gruzin, 41‑letnia Ukrainka oraz pięciu Irańczyków i Marokańczyk. Auto jechało w kierunku granicy z Niemcami, a zatrzymanie nastąpiło na DK13, tuż przed wjazdem na autostradę A6.

Migranci byli pełnoletni, a według ustaleń Straży Granicznej wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski.

Zarzuty dla przemytników. Areszt na trzy miesiące

Gruzin i Ukrainka zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Szczecin‑Zachód, gdzie usłyszeli zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy sześciu cudzoziemcom – zarówno z Litwy do Polski, jak i w usiłowaniu z Polski do Niemiec.

Podejrzani nie przyznali się do winy, jednak prokurator skierował wniosek o areszt. Sąd przychylił się do niego i zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za zarzucane im przestępstwa grozi do 8 lat więzienia.

Niezależnie od postępowania karnego Komendant Placówki SG w Szczecinie wydał wobec obojga decyzje o zobowiązaniu do powrotu do krajów pochodzenia oraz zakazie wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Decyzje zostaną wykonane po zakończeniu czynności procesowych.

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Migranci przyznali się do winy

Irańczycy i Marokańczyk również usłyszeli zarzuty – dotyczące nielegalnego przekroczenia granicy z Litwy do Polski oraz usiłowania przekroczenia granicy z Polski do Niemiec. Wszyscy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze: 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

Readmisja. Migranci wrócili na Litwę

Strażnicy potwierdzili, że cudzoziemcy dostali się do Polski z terytorium Litwy. Dlatego już następnego dnia rano, na przejściu granicznym Budzisko–Kalvarija, zostali przekazani litewskim służbom w ramach procedury readmisji.

Śledztwo trwa

Postępowania karne prowadzą funkcjonariusze Grupy Operacyjno‑Śledczej z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Szczecin‑Zachód.

Dwa radiowozy Straży Granicznej na drodze. Na miniaturze obok zatrzymani mężczyźni leżący na asfalcie. Czytaj w SE Szczecin.
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