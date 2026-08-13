Nielegalni migranci zatrzymani przy granicy. Mieli trafić do Niemiec

Zatrzymanie na trasie do granicy

Do akcji doszło 10 sierpnia rano. Patrol ze Szczecina zatrzymał samochód osobowy, którym podróżowało aż osiem osób: 29‑letni Gruzin, 41‑letnia Ukrainka oraz pięciu Irańczyków i Marokańczyk. Auto jechało w kierunku granicy z Niemcami, a zatrzymanie nastąpiło na DK13, tuż przed wjazdem na autostradę A6.

Migranci byli pełnoletni, a według ustaleń Straży Granicznej wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski.

Zarzuty dla przemytników. Areszt na trzy miesiące

Gruzin i Ukrainka zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Szczecin‑Zachód, gdzie usłyszeli zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy sześciu cudzoziemcom – zarówno z Litwy do Polski, jak i w usiłowaniu z Polski do Niemiec.

Podejrzani nie przyznali się do winy, jednak prokurator skierował wniosek o areszt. Sąd przychylił się do niego i zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za zarzucane im przestępstwa grozi do 8 lat więzienia.

Niezależnie od postępowania karnego Komendant Placówki SG w Szczecinie wydał wobec obojga decyzje o zobowiązaniu do powrotu do krajów pochodzenia oraz zakazie wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Decyzje zostaną wykonane po zakończeniu czynności procesowych.

Migranci przyznali się do winy

Irańczycy i Marokańczyk również usłyszeli zarzuty – dotyczące nielegalnego przekroczenia granicy z Litwy do Polski oraz usiłowania przekroczenia granicy z Polski do Niemiec. Wszyscy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze: 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

Readmisja. Migranci wrócili na Litwę

Strażnicy potwierdzili, że cudzoziemcy dostali się do Polski z terytorium Litwy. Dlatego już następnego dnia rano, na przejściu granicznym Budzisko–Kalvarija, zostali przekazani litewskim służbom w ramach procedury readmisji.

Śledztwo trwa

Postępowania karne prowadzą funkcjonariusze Grupy Operacyjno‑Śledczej z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Szczecin‑Zachód.

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