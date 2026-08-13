Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 13.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-13 11:19

Spokojny, słoneczny wyż, który w czwartek, 13 sierpnia, przyniósł stabilną aurę nad polskie wybrzeże, stwarza idealne warunki do wypoczynku w Grzybowie. Choć nadmorskie powietrze stało się nieco rześkie, plażowicze mogą w pełni korzystać z uroków tutejszego kąpieliska pod okiem czujnych ratowników. Po niedawnych, sprawnych działaniach służb związanych z zabezpieczeniem i wywiezieniem niebezpiecznego zbiornika chemicznego wyrzuconego przez morze, dziś turyści mogą czuć się na plaży w pełni bezpiecznie.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na plaży w Grzybowie. O bezpieczeństwie nad wodą przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 13.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Dzisiejsza aura wyjątkowo sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi nad Bałtykiem. Wpływ rozległego ośrodka wysokiego ciśnienia sprawił, że wiatr nad morzem ucichł, co przekłada się na niemal płaską taflę wody i doskonałe warunki do pływania. Na miejscu czuwa profesjonalna obsługa ratownicza, dbająca o komfort wszystkich wczasowiczów.

  • Kąpielisko Grzybowo – woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi dziś równe 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia, że na morzu nie ma fali, a na kąpielisku nie ma potrzeby wywieszania czerwonej flagi. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody została przeprowadzona 6 sierpnia, a następne rutynowe badanie zaplanowano na 17 sierpnia.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla kąpiących się, co potwierdzają zarówno ostatnie badania laboratoryjne, jak i bieżące obserwacje prowadzone przez ratowników.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze przyjemne 19°C nad morzem to dopiero wstęp do nadchodzącego, gorącego weekendu, podczas którego synoptycy zapowiadają powrót silnej fali upałów z temperaturami przekraczającymi nawet 30°C. Bez względu na to, jak zachęcająco wygląda morze, pamiętajmy o złotej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody. Brak flagi lub flaga biała oznaczają bezpieczną kąpiel pod okiem ratowników, natomiast czerwona flaga to bezwzględny zakaz kąpieli. Warto też zachować czujność i nie dotykać żadnych nietypowych przedmiotów wyrzuconych na brzeg, lecz natychmiast zgłaszać je ratownikom lub odpowiednim służbom.

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