Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają urlop w tym zachodniopomorskim kurorcie, czwartek przynosi doskonałe informacje. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży jest dziś w pełni dostępna dla miłośników morskich kąpieli. Spokojne morze i brak silnego wiatru sprawiają, że wejście do wody jest niezwykle bezpieczne, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 metrów na wschód od molo): Woda jest tu znakomitej jakości i w pełni przydatna do kąpieli (oficjalna ocena z 11 sierpnia). Temperatura powietrza i wody wynosi przyjemne 20°C , a wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s gwarantuje niemal bezfalowe warunki. Kolejne badanie wody zaplanowano na 19 sierpnia.

(obszar o długości 920 metrów na wschód od molo): Woda jest tu znakomitej jakości i w pełni przydatna do kąpieli (oficjalna ocena z 11 sierpnia). Temperatura powietrza i wody wynosi przyjemne , a wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje niemal bezfalowe warunki. Kolejne badanie wody zaplanowano na 19 sierpnia. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 metrów na zachód od molo): Tutaj panują identyczne, wspaniałe warunki. Woda o temperaturze 20°C jest zdatna do kąpieli, a powietrze ogrzane do 20°C w połączeniu z niemal niezauważalnym wiatrem o prędkości 1 m/s stwarza idealną aurę do relaksu. Na masztach nie ma czerwonych flag, co oznacza, że kąpiel pod okiem ratowników jest dozwolona.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Podczas gdy w innych rejonach polskiego wybrzeża – szczególnie na terenie województwa pomorskiego, m.in. w Jastarni, Juracie czy Gdyni – w ostatnich dniach odnotowano zakwity sinic i zamknięto część plaż, w Międzyzdrojach sytuacja jest całkowicie bezpieczna. Badania laboratoryjne próbek wody pobranych przez sanepid nie wykazują obecności tych niebezpiecznych mikroorganizmów, a woda ma doskonałą przejrzystość. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic, co oznacza, że można bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Międzyzdrojach to prawdziwy synonim bezpiecznego plażowania: temperatura powietrza i wody na poziomie 20°C oraz minimalny ruch powietrza (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s) gwarantują komfortowy wypoczynek. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad Bałtykiem potrafi ulec zmianie w ciągu zaledwie kilku godzin. Dlatego kluczową zasadą zawsze powinno być sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowników bezpośrednio po przyjściu na plażę. Brak czerwonej flagi oraz słuchanie poleceń profesjonalnych służb ratunkowych to podstawa bezpiecznego i udanego wypoczynku.

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