Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Nadchodzące ocieplenie, wywołane przemieszczaniem się stabilnego antycyklonu nad Polskę, stworzyło fantastyczne warunki do rekreacji na zachodniopomorskim wybrzeżu. Wszystkie cztery strzeżone plaże w Sarbinowie są dziś otwarte, a na masztach nie powiewają żadne czerwone flagi ostrzegawcze. Stan morza jest wyjątkowo spokojny, co potwierdzają również prognozy hydrograficzne wskazujące na niskie, niemal niewyczuwalne falowanie. Ratownicy czuwają na posterunkach, a parametry wody oraz bezwietrzna aura zachęcają do bezpiecznej kąpieli.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk w Sarbinowie na dzień 13 sierpnia 2026 roku:

Sarbinowo 2: Kąpielisko jest otwarte dla turystów. Temperatura powietrza wynosi rześkie 17°C, a temperatura wody sięga 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s. Oficjalna ocena potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest dla turystów. Temperatura powietrza wynosi rześkie 17°C, a temperatura wody sięga 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s. Oficjalna ocena potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Sarbinowo 211: Kąpielisko jest otwarte . Warunki na plaży są identyczne – powietrze ma 17°C, woda ma przyjemne 18°C, a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s. Brak jakichkolwiek ograniczeń kąpieli.

Kąpielisko jest . Warunki na plaży są identyczne – powietrze ma 17°C, woda ma przyjemne 18°C, a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s. Brak jakichkolwiek ograniczeń kąpieli. Sarbinowo 212: Plaża jest w pełni otwarta dla wszystkich wczasowiczów. Termometry wskazują 17°C w powietrzu i 18°C w wodzie przy minimalnym wietrze wynoszącym 1 m/s. Stan wody jest bez zarzutu.

Plaża jest w pełni dla wszystkich wczasowiczów. Termometry wskazują 17°C w powietrzu i 18°C w wodzie przy minimalnym wietrze wynoszącym 1 m/s. Stan wody jest bez zarzutu. Sarbinowo 213B: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk również zaprasza do wody. Punkt jest otwarty przy temperaturze powietrza 17°C i wody 18°C. Delikatny wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje spokojną taflę morza.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności ani zakwitu sinic. Wszystkie cztery punkty kontrolne są wolne od tych uciążliwych organizmów, a woda zachowuje pełną przejrzystość i wysokie bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Warunki sprzyjają rekreacji bez obaw o zdrowie, co w pełni potwierdzają najświeższe raporty i oceny czystości wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sarbinowie charakteryzuje się rześkim, ale wyjątkowo słonecznym porankiem, który w ciągu dnia szybko zamieni się w piękne, letnie popołudnie pod wpływem napływającej kopuły ciepła. Temperatura powietrza podczas porannych pomiarów wynosiła 17°C, a woda w Bałtyku ma bardzo zbliżone 18°C. Przy niemal całkowitym braku wiatru (zaledwie 1 m/s) morze jest gładkie niczym jezioro. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy zweryfikować kolor flagi bezpośrednio na stanowisku ratowników. Nawet przy najwspanialszej pogodzie to ich komendy i sygnały są kluczowym gwarantem bezpiecznego powrotu z wakacji.

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