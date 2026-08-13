Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 13.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-13 11:26

Po wczorajszym, niezwykle widowiskowym częściowym zaćmieniu Słońca, które przyciągnęło tłumy na plażę w Sarbinowie, czwartek, 13 sierpnia, przynosi plażowiczom doskonałe warunki do wypoczynku i morskich kąpieli. Nad południowym Bałtykiem rozbudowuje się silny układ wyżowy, dzięki czemu na wszystkich lokalnych kąpieliskach woda jest w pełni bezpieczna, a wiatr niemal całkowicie ucichł. To idealny moment na zaplanowanie całodniowego relaksu na piasku i bezpieczne korzystanie z uroków polskiego morza.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 13.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Nadchodzące ocieplenie, wywołane przemieszczaniem się stabilnego antycyklonu nad Polskę, stworzyło fantastyczne warunki do rekreacji na zachodniopomorskim wybrzeżu. Wszystkie cztery strzeżone plaże w Sarbinowie są dziś otwarte, a na masztach nie powiewają żadne czerwone flagi ostrzegawcze. Stan morza jest wyjątkowo spokojny, co potwierdzają również prognozy hydrograficzne wskazujące na niskie, niemal niewyczuwalne falowanie. Ratownicy czuwają na posterunkach, a parametry wody oraz bezwietrzna aura zachęcają do bezpiecznej kąpieli.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk w Sarbinowie na dzień 13 sierpnia 2026 roku:

  • Sarbinowo 2: Kąpielisko jest otwarte dla turystów. Temperatura powietrza wynosi rześkie 17°C, a temperatura wody sięga 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s. Oficjalna ocena potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Sarbinowo 211: Kąpielisko jest otwarte. Warunki na plaży są identyczne – powietrze ma 17°C, woda ma przyjemne 18°C, a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s. Brak jakichkolwiek ograniczeń kąpieli.
  • Sarbinowo 212: Plaża jest w pełni otwarta dla wszystkich wczasowiczów. Termometry wskazują 17°C w powietrzu i 18°C w wodzie przy minimalnym wietrze wynoszącym 1 m/s. Stan wody jest bez zarzutu.
  • Sarbinowo 213B: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk również zaprasza do wody. Punkt jest otwarty przy temperaturze powietrza 17°C i wody 18°C. Delikatny wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje spokojną taflę morza.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności ani zakwitu sinic. Wszystkie cztery punkty kontrolne są wolne od tych uciążliwych organizmów, a woda zachowuje pełną przejrzystość i wysokie bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Warunki sprzyjają rekreacji bez obaw o zdrowie, co w pełni potwierdzają najświeższe raporty i oceny czystości wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sarbinowie charakteryzuje się rześkim, ale wyjątkowo słonecznym porankiem, który w ciągu dnia szybko zamieni się w piękne, letnie popołudnie pod wpływem napływającej kopuły ciepła. Temperatura powietrza podczas porannych pomiarów wynosiła 17°C, a woda w Bałtyku ma bardzo zbliżone 18°C. Przy niemal całkowitym braku wiatru (zaledwie 1 m/s) morze jest gładkie niczym jezioro. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy zweryfikować kolor flagi bezpośrednio na stanowisku ratowników. Nawet przy najwspanialszej pogodzie to ich komendy i sygnały są kluczowym gwarantem bezpiecznego powrotu z wakacji.

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