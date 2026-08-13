Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Osoby spędzające urlop w Darłówku mają dziś powody do radości. Na wszystkich ośmiu wyznaczonych kąpieliskach obowiązują doskonałe warunki do bezpiecznej kąpieli, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Dzięki bardzo słabemu wiatrowi morze jest niezwykle spokojne, co sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi. Aktualne prognozy wskazują na to, że mimo przejściowego zachmurzenia aura sprzyja rekreacji. Łagodny wiatr zachęca również do pieszych wędrówek wzdłuż tutejszej kładki przyrodniczej.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk oraz warunków, jakie na nich panują:

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: woda przydatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia), temperatura powietrza 18°C , temperatura wody 18°C , wiatr zaledwie 1 m/s .

woda przydatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia), temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr zaledwie . Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: woda przydatna do kąpieli (ocena z 12 sierpnia), temperatura powietrza 18°C , temperatura wody 18°C , wiatr 1 m/s .

woda przydatna do kąpieli (ocena z 12 sierpnia), temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3: woda przydatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia), temperatura powietrza 18°C , temperatura wody 18°C , wiatr 1 m/s .

woda przydatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia), temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: woda przydatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia), temperatura powietrza 18°C , temperatura wody 18°C , wiatr 1 m/s .

woda przydatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia), temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2: woda przydatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia), temperatura powietrza 18°C , temperatura wody 18°C , wiatr 1 m/s .

woda przydatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia), temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3: woda przydatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia), temperatura powietrza 18°C , temperatura wody 18°C , wiatr 1 m/s .

woda przydatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia), temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4: woda przydatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia), temperatura powietrza 18°C , temperatura wody 18°C , wiatr 1 m/s .

woda przydatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia), temperatura powietrza , temperatura wody , wiatr . Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: woda przydatna do kąpieli (ocena z 11 sierpnia), temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s.

Niska prędkość wiatru sprawia, że fale są minimalne, co czyni Darłówko idealnym miejscem do bezpiecznego pływania również dla najmłodszych. Warto wykorzystać te warunki, gdyż kolejna oficjalna ocena czystości wody planowana jest dopiero na 18 sierpnia.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów kluczowym pytaniem podczas planowania dnia na plaży jest obecność uciążliwych zakwitów. Na plażowiczów czekają jednak bardzo dobre wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano obecności sinic. Badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ostatnich dniach jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta, bezpieczna i w pełni przydatna do kąpieli. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku na całej długości tutejszego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza aura w Darłowie to przede wszystkim umiarkowane temperatury – zarówno powietrze, jak i woda w morzu osiągnęły przyjemne 18°C. Choć upałów nie ma, to niemal bezwietrzna pogoda (wiatr o prędkości 1 m/s) sprawia, że temperatura odczuwalna jest bardzo komfortowa. Choć synoptycy zapowiadają na dziś spore zachmurzenie, brak opadów sprzyja dłuższemu przebywaniu na świeżym powietrzu.

Niezależnie od doskonałych parametrów, zaufany przewodnik przypomina o nadrzędnej zasadzie bezpieczeństwa: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt ratowniczy. Brak flagi lub biała flaga oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu, dlatego należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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