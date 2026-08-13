Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Sztorm, silne fale i niebezpieczne prądy wsteczne, które paraliżowały wybrzeże w ubiegłych dniach, odeszły w niepamięć. Dziś warunki w Łazach są wprost idealne do wypoczynku nad wodą. Bałtyk znacznie się uspokoił, a delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że na plażach panuje bezpieczna i sielska atmosfera. Na wszystkich monitorowanych kąpieliskach wywieszono dziś białe flagi, co oficjalnie zezwala na radosną kąpiel w morzu.

Łazy 223B: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 20°C , natomiast woda w morzu osiągnęła 17°C . Ostatnie badanie czystości wody z 12 sierpnia potwierdziło jej doskonałą jakość, a następne planowane jest na 20 sierpnia.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi komfortowe , natomiast woda w morzu osiągnęła . Ostatnie badanie czystości wody z 12 sierpnia potwierdziło jej doskonałą jakość, a następne planowane jest na 20 sierpnia. Łazy 224: Kąpielisko jest otwarte (na wysokości OW Jaroszowiec). Na plażowiczów czeka tu temperatura powietrza na poziomie 20°C oraz woda o temperaturze 17°C . Ostatnia oficjalna ocena przydatności wody pochodzi z 30 lipca, a kolejne kontrolne badanie zaplanowano właśnie na dziś (13 sierpnia).

Kąpielisko jest (na wysokości OW Jaroszowiec). Na plażowiczów czeka tu temperatura powietrza na poziomie oraz woda o temperaturze . Ostatnia oficjalna ocena przydatności wody pochodzi z 30 lipca, a kolejne kontrolne badanie zaplanowano właśnie na dziś (13 sierpnia). Łazy 225B: Kąpielisko jest otwarte. Parametry pogodowe są tożsame z pozostałymi strefami – temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody – 17°C. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdziło badanie z 30 lipca, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 13 sierpnia.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich plażowiczów napływają świetne wiadomości dotyczące stanu biologicznego wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano zakwitu sinic, a woda jest przejrzysta i całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Choć wysokie temperatury w innych rejonach polskiego wybrzeża sprzyjają uciążliwym zakwitom – co zmusiło sanepid do wywieszenia czerwonych flag m.in. na kąpieliskach w Jastarni, Juracie czy Gdyni – zachodniopomorskie plaże w Łazach pozostają całkowicie wolne od tego problemu. Warunki te mogą się jednak dynamicznie zmieniać pod wpływem prądów morskich i wahań temperatury, dlatego ratownicy na bieżąco monitorują stan wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Łazach to idealny kompromis dla osób, które nie przepadają za ekstremalnymi upałami. Temperatura powietrza wynosząca 20°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (1 m/s) gwarantuje komfortowy wypoczynek na piasku, a orzeźwiająca woda o temperaturze 17°C przyniesie przyjemne ochłodzenie. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na maszcie ratowniczym. Nawet przy najbardziej sprzyjającej pogodzie to ratownicy na miejscu decydują o bezpieczeństwie i to ich poleceń należy bezwzględnie przestrzegać, by letni urlop upłynął wyłącznie pod znakiem dobrych wspomnień.

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