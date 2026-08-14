Zamiast pilnować policyjnych pieniędzy, przepuściła je w kasynie! Pracownica komendy będzie miała kłopoty

Kasyno zamiast obowiązków

Według ustaleń prokuratury, Magdalena R. przez lata obsługiwała KZP przy Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie. To właśnie ona miała dostęp do rachunku bankowego, na którym znajdowały się pieniądze zgromadzone przez policjantów – członków kasy.

Śledczy ustalili, że oskarżona wykonała aż 948 przelewów z konta KZP na swoje prywatne rachunki. Łącznie miała przywłaszczyć ponad 400 tys. zł.

Jak ustalono, środki te zasilały jej konto w internetowym kasynie.

– Oskarżona uczyniła sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu – informuje prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Akt oskarżenia

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Magdalenie R. Kobieta odpowie m.in. za przywłaszczenie mienia znacznej wartości – czyn z art. 284 § 2 k.k.

Oskarżona miała pełnić obowiązki pracownicy cywilnej komendy, a jednocześnie zajmować się formalnościami związanymi z funkcjonowaniem Kasy Zapomogowo‑Pożyczkowej. To właśnie ta podwójna rola dała jej dostęp do pieniędzy policjantów.

Wyjaśnienia oskarżonej

Magdalena R. przyznała się do winy i – jak informuje prokuratura – złożyła obszerne wyjaśnienia. Nigdy wcześniej nie była karana.

– W toku śledztwa zastosowano wobec oskarżonej poręczenie majątkowe, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Dokonano również zabezpieczenia majątkowego na jej mieniu – przekazuje prok. Julia Szozda.

Grozi jej 10 lat więzienia

Akt oskarżenia trafił już do sądu, co oznacza, że policjantka wkrótce odpowie przed wymiarem sprawiedliwości.

Za zarzucany czyn kobiecie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

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