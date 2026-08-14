Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 14.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-14 12:39

Wspaniałe słońce i spokojne morze witają dziś wszystkich wypoczywających w Chłopach. 14 sierpnia to idealny dzień na nadmorski relaks, zwłaszcza że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada nadchodzącą falę upałów na ten weekend. Sprawdziliśmy dla Was aktualne raporty – oba tutejsze kąpieliska są dziś otwarte i gwarantują bezpieczną, spokojną kąpiel.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad brzegiem morza. O bezpiecznych kąpielach w Chłopach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 14.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Dzięki stabilnej sytuacji hydrologicznej oraz niemal bezwietrznej aurze, warunki nad Bałtykiem w Chłopach są dzisiaj wręcz wymarzone do rekreacji. Na masztach ratowniczych nie uświadczymy czerwonych flag, a woda w morzu zachęca do orzeźwienia. Oto szczegółowe parametry dla poszczególnych plaż w naszej miejscowości:

  • Chłopy 208B: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, z kolei woda w Bałtyku ma obecnie 18°C. Wiatr jest praktycznie nieodczuwalny (0 m/s), co gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę wody. Oficjalne analizy potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Chłopy 214: Kąpielisko jest otwarte. Tutaj również zanotowano identyczne, znakomite warunki – temperatura powietrza to 21°C, wody 18°C, a prędkość wiatru wynosi 0 m/s. Woda jest czysta i całkowicie bezpieczna dla kąpiących się.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w tym sezonie dawały się we znaki w innych częściach polskiego wybrzeża, m.in. w Gdyni Redłowie czy Stepnicy. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic, a woda jest czysta i całkowicie wolna od niebezpiecznych cyjanobakterii. Badania sanepidu potwierdzają pełną przydatność wody do kąpieli. Możecie bez obaw korzystać z uroków morskich fal, pamiętając jednak, by zawsze rzucić okiem na stan wody bezpośrednio przy brzegu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Chłopach to zaledwie wstęp do upalnego weekendu – termometry wskazują przyjemne 21°C przy bezwietrznej aurze (0 m/s), ale nadciągające z południa Europy masy powietrza w najbliższych dniach mogą przynieść temperatury przekraczające nawet 30°C. IMGW zapowiada wydanie alertów przed upałami, dlatego planując weekendowy relaks, pamiętajcie o kremach z filtrem i odpowiednim nawodnieniu. Niezależnie od wspaniałych prognoz, pamiętajcie o złotej zasadzie plażowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdzajcie kolor flagi na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosujcie się do ich zaleceń. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!

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