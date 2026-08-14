Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Dziś na plażowiczów czekają znakomite warunki do rekreacji. Zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie słynnego molo, wejście do wody jest w pełni dozwolone. Brak czerwonych flag na masztach oznacza, że możemy bez przeszkód korzystać z uroków letniego Bałtyku. Oto szczegółowe dane dla poszczególnych stref:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 metrów na wschód od Molo) – woda jest przydatna do kąpieli (oficjalna ocena z 11 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi komfortowe 24°C , a wody aż 20°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny – jego prędkość to zaledwie 1 m/s .

(obszar o długości 920 metrów na wschód od Molo) – woda jest (oficjalna ocena z 11 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi komfortowe , a wody aż . Wiatr jest niemal nieodczuwalny – jego prędkość to zaledwie . Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 metrów na zachód od Molo) – tutaj panują identyczne, wspaniałe warunki. Woda również została oceniona jako przydatna do kąpieli. Przy temperaturze powietrza równej 24°C, wody na poziomie 20°C oraz minimalnym wietrze (1 m/s), to idealny moment na morskie kąpiele.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Chociaż wysokie temperatury w sierpniu bywają powodem powstawania zakwitów sinic w wodach Morza Bałtyckiego, mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym regionie. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne oceny stanu wody potwierdzają, że jest ona w pełni czysta i bezpieczna dla kąpiących się, co pozwala na beztroskie korzystanie z uroków tutejszej plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Międzyzdrojach to prawdziwy synoptyczny ideał: przyjemne 24°C w cieniu, nagrzana do 20°C woda oraz niemal bezwietrzna aura (1 m/s) tworzą wymarzone tło do plażowania. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zawsze zależy od naszej rozwagi. Złotą zasadą każdego wczasowicza jest stałe kontrolowanie koloru flagi wywieszonej na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników pełniących dyżur. Cieszmy się słońcem, dbając o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!

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