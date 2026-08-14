Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

To idealny moment na zaplanowanie dłuższego relaksu nad wodą. Na plażowiczów czekają doskonałe warunki – wiatr jest niemal nieodczuwalny, a woda zachęca do orzeźwiających kąpieli. Wszystkie cztery monitorowane strefy są w pełni bezpieczne i wolne od jakichkolwiek zakazów. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Kąpielisko morskie „Centralna”: warunki są znakomite. Temperatura powietrza wynosi 21°C , a woda w Bałtyku ma przyjemne 18°C . Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s gwarantuje płaską taflę wody bez wysokich fal. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnie badanie sanitarne odbyło się 10 sierpnia, a kolejne zaplanowano na 18 sierpnia).

warunki są znakomite. Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma przyjemne . Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje płaską taflę wody bez wysokich fal. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnie badanie sanitarne odbyło się 10 sierpnia, a kolejne zaplanowano na 18 sierpnia). Kąpielisko morskie „Fregata”: parametry są tu identyczne. Powietrze o temperaturze 21°C i woda o temperaturze 18°C stwarzają świetny mikroklimat. Wiatr wieje z prędkością 1 m/s , dzięki czemu kąpiel jest wyjątkowo bezpieczna. Brak czerwonej flagi oznacza zielone światło dla wszystkich miłośników pływania.

parametry są tu identyczne. Powietrze o temperaturze i woda o temperaturze stwarzają świetny mikroklimat. Wiatr wieje z prędkością , dzięki czemu kąpiel jest wyjątkowo bezpieczna. Brak czerwonej flagi oznacza zielone światło dla wszystkich miłośników pływania. Kąpielisko morskie „Muszla”: kolejne miejsce idealne na rodzinny wypoczynek. Termometry wskazują tu 21°C (powietrze) oraz 18°C (woda). Spokojna aura przy wietrze 1 m/s sprawia, że jest to doskonały punkt do bezpiecznej rekreacji. Ostatnia ocena czystości wody potwierdza jej wysoką jakość.

kolejne miejsce idealne na rodzinny wypoczynek. Termometry wskazują tu (powietrze) oraz (woda). Spokojna aura przy wietrze sprawia, że jest to doskonały punkt do bezpiecznej rekreacji. Ostatnia ocena czystości wody potwierdza jej wysoką jakość. Kąpielisko morskie „Nadbrzeżna”: zamyka stawkę bezpiecznych miejsc na dzisiejszy relaks. Warunki pogodowe są tu stabilne i tożsame z pozostałymi kąpieliskami – 21°C w cieniu, 18°C w wodzie oraz ledwie wyczuwalny powiew wiatru o sile 1 m/s.

Dzięki stabilnej i bezpiecznej sytuacji sanitarnej, na każdym z tych kąpielisk możemy bez obaw cieszyć się urokami lata.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Podczas gdy w niektórych osłoniętych zatokach Bałtyku oraz na kąpieliskach śródlądowych wysokie temperatury mogą sprzyjać powstawaniu uciążliwych kożuchów sinic, w Ustroniu Morskim sytuacja jest całkowicie stabilna. Na żadnym z lokalnych kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Otwarty charakter tutejszego wybrzeża i stała cyrkulacja wody skutecznie zapobiegają gromadzeniu się tych mikroorganizmów przy brzegu. Badania mikrobiologiczne przeprowadzone przez sanepid potwierdzają najwyższą jakość wody, dzięki czemu turyści mogą bezpiecznie oddawać się letnim kąpielom.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Ustroniu Morskim to idealne połączenie letniego ciepła i orzeźwiającego morza. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s), plażowanie jest niezwykle komfortowe. Woda o temperaturze 18°C gwarantuje wspaniałą ochłodę podczas nadchodzących, upalnych dni zapowiadanych przez synoptyków. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: zawsze zwracajmy uwagę na kolor flagi wywieszonej przez ratowników i bezwzględnie stosujmy się do ich poleceń. Nawet przy najspokojniejszym morzu, nasze bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

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