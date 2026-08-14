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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają
To idealny moment na zaplanowanie dłuższego relaksu nad wodą. Na plażowiczów czekają doskonałe warunki – wiatr jest niemal nieodczuwalny, a woda zachęca do orzeźwiających kąpieli. Wszystkie cztery monitorowane strefy są w pełni bezpieczne i wolne od jakichkolwiek zakazów. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:
- Kąpielisko morskie „Centralna”: warunki są znakomite. Temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda w Bałtyku ma przyjemne 18°C. Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s gwarantuje płaską taflę wody bez wysokich fal. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnie badanie sanitarne odbyło się 10 sierpnia, a kolejne zaplanowano na 18 sierpnia).
- Kąpielisko morskie „Fregata”: parametry są tu identyczne. Powietrze o temperaturze 21°C i woda o temperaturze 18°C stwarzają świetny mikroklimat. Wiatr wieje z prędkością 1 m/s, dzięki czemu kąpiel jest wyjątkowo bezpieczna. Brak czerwonej flagi oznacza zielone światło dla wszystkich miłośników pływania.
- Kąpielisko morskie „Muszla”: kolejne miejsce idealne na rodzinny wypoczynek. Termometry wskazują tu 21°C (powietrze) oraz 18°C (woda). Spokojna aura przy wietrze 1 m/s sprawia, że jest to doskonały punkt do bezpiecznej rekreacji. Ostatnia ocena czystości wody potwierdza jej wysoką jakość.
- Kąpielisko morskie „Nadbrzeżna”: zamyka stawkę bezpiecznych miejsc na dzisiejszy relaks. Warunki pogodowe są tu stabilne i tożsame z pozostałymi kąpieliskami – 21°C w cieniu, 18°C w wodzie oraz ledwie wyczuwalny powiew wiatru o sile 1 m/s.
Dzięki stabilnej i bezpiecznej sytuacji sanitarnej, na każdym z tych kąpielisk możemy bez obaw cieszyć się urokami lata.
Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację
Podczas gdy w niektórych osłoniętych zatokach Bałtyku oraz na kąpieliskach śródlądowych wysokie temperatury mogą sprzyjać powstawaniu uciążliwych kożuchów sinic, w Ustroniu Morskim sytuacja jest całkowicie stabilna. Na żadnym z lokalnych kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Otwarty charakter tutejszego wybrzeża i stała cyrkulacja wody skutecznie zapobiegają gromadzeniu się tych mikroorganizmów przy brzegu. Badania mikrobiologiczne przeprowadzone przez sanepid potwierdzają najwyższą jakość wody, dzięki czemu turyści mogą bezpiecznie oddawać się letnim kąpielom.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Ustroniu Morskim to idealne połączenie letniego ciepła i orzeźwiającego morza. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s), plażowanie jest niezwykle komfortowe. Woda o temperaturze 18°C gwarantuje wspaniałą ochłodę podczas nadchodzących, upalnych dni zapowiadanych przez synoptyków. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: zawsze zwracajmy uwagę na kolor flagi wywieszonej przez ratowników i bezwzględnie stosujmy się do ich poleceń. Nawet przy najspokojniejszym morzu, nasze bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu.