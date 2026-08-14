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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają
Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, mamy doskonałe informacje. Wszystkie cztery monitorowane kąpieliska w Świnoujściu są otwarte, a ratownicy potwierdzają pełne bezpieczeństwo oraz świetną jakość wody. Warto przypomnieć, że tutejsze plaże od lat słyną z najwyższych europejskich standardów – sztandarowe kąpielisko Uznam już po raz 21. z rzędu zostało wyróżnione prestiżową Błękitną Flagą, a położone na prawobrzeżu kąpielisko Przytór otrzymało ten laur po raz drugi.
Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:
- Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Woda na tej flagowej plaży jest przydatna do kąpieli (oficjalna ocena z 13 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 23°C, a woda w Bałtyku osiągnęła komfortowe 20°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną aurę i spokojną taflę morza.
- Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Kolejne w pełni bezpieczne miejsce do rekreacji. Ostatnia ocena jakości wody z 5 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli. Warunki pogodowe są tu identyczne: temperatura powietrza to 23°C, wody 20°C, a wiatr jest bardzo słaby (2 m/s).
- Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Kąpielisko jest całkowicie gotowe na przyjęcie wczasowiczów. Woda jest czysta i bezpieczna (badanie z 5 sierpnia), temperatura powietrza wynosi 23°C, wody 20°C, przy spokojnym wietrze osiągającym 2 m/s.
- Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Wyróżniona Błękitną Flagą oaza spokoju również zaprasza do wody. Badanie z 13 sierpnia potwierdziło doskonałą jakość tutejszej wody. Dzisiejsze parametry to 23°C w cieniu, 20°C w wodzie oraz wiatr o sile 2 m/s.
Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację
Wielu turystów przed wejściem do morza obawia się uciążliwego zakwitu sinic, który w upalne dni potrafi nagle pokrzyżować wakacyjne plany. Mamy jednak doskonałe wieści – na żadnym z kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano dziś zakwitu sinic. Służby sanitarne potwierdzają, że woda na całym zachodnim wybrzeżu Bałtyku jest wolna od tych mikroorganizmów i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Można bez obaw korzystać z morskich kąpieli, pamiętając, że jedyne ograniczenia sanitarne w województwie zachodniopomorskim dotyczą obecnie wyłącznie wybranych kąpielisk śródlądowych.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, dzisiejsze warunki w Świnoujściu są wręcz wymarzone na rodzinne plażowanie. Temperatura powietrza na poziomie 23°C połączona z bardzo słabym wiatrem (2 m/s) gwarantuje przyjemne ciepło bez dokuczliwych porywów, a woda o temperaturze 20°C zapewnia idealne orzeźwienie. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego urlopowicza: warunki nad morzem potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin. Zawsze przed wejściem do wody spoglądajmy na maszt ratowniczy – biała flaga zezwala na kąpiel, natomiast czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo nas i naszych bliskich jest najważniejsze, dlatego zawsze bezwzględnie stosujmy się do poleceń czuwających na plaży ratowników.